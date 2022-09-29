В Кургане резко снизилось производство спецодежды и лекарств

В Кургане стали меньше производить спецодежды и лекарств (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за январь—август 2022 года производство спецодежды уменьшилось более чем на 15%, лекарственных препаратов — на 12%. Такие статистические данные приводятся на сайте Свердловскстата.

«О промышленном производстве в Курганской области в январе—августе 2022 года. Производство одежды снизилось на 15,2%, лекарственных средств — на 12%. Также за этот период уменьшилось производство химических продуктов. Снижение составило 22,2%. Производство прицепов и полуприцепов снизилось на 2,2%)», — говорится в документах. Также уменьшилось производство постельного белья, трикотажных изделий, бетона, песков строительных и автобусов.

При этом за январь—август выросло производство картона, щебня, глины, крепежных изделий, стеклопакетов, арматуры для трубопроводов, элеваторов и бурильных машин. Из пищевых продуктов увеличился выпуск замороженной свинины, подсолнечного масла, пшеничной муки, мясных консервов и сыров. Снижение наблюдается в производстве колбасных изделий, творога, кефира, круп и комбикормов.

В целом за январь—август 2022 года промышленное производство в Курганской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 2%. По данным Свердловскстата, основном рост наблюдался в двух секторах экономики: в обрабатывающем производстве (+2,9%), тепло- и газоснабжении (+4,3%).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области итогам августа замедлился рост цен на автомобили, шины и топливо. По информации местного отделения Уральского ГУ Центробанка России, общий уровень инфляции в регионе составил более 14%.