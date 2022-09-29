Пермские власти надеются на увеличение налоговых сборов

Губернатор Дмитрий Махонин направил на рассмотрение в заксобрание Пермского края проект бюджета на 2023—2025 годы. Планируется, что в новой трехлетке доходы краевой казны впервые превысят 200 миллиардов рублей, при этом бюджет на следующий год сформирован с дефицитом.
«Доходы бюджета в новой трехлетке впервые превысят 200 млрд рублей. В 2023 году они составят 214,4 млрд рублей, что на 17,6% больше первоначально утвержденного бюджета на 2022 год. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 167 млрд рублей. (+17%). Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в объеме 42,7 млрд рублей», — сообщает telegram-канал пресс-службы правительства региона.
По планам расходы краевого бюджета в следующем году составят 241,2 млрд рублей. Это на 22,6% больше первоначально утвержденной суммы на год текущий. Бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом в объеме 26,8 миллиардов рублей. Источниками покрытия станут кредиты коммерческих банков, а также инфраструктурные бюджетные кредиты из федеральной казны.
Ранее URA.RU рассказывало, что на заседании комитета по бюджету пермского заксобрания депутат и топ-менеджер завода Армен Гарслян сообщил о рекордном падении прибыли. Такое заявление он сделал во время обсуждения прогноза налоговых поступлений в бюджет в 2023—2024 годах.
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