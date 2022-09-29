С бывшего пиарщика курганского губернатора попросили взыскать ущерб в пользу государства

В Курганском городском суде на заседании по делу бывшего руководителя областного департамента информационной политики Александра Тетерина прокурор попросил взыскать с обвиняемых сумму причиненного ущерба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Учитывая, что причинен ущерб Российской Федерации, прокурор города обратился с исковым заявлением о взыскании солидарно с (бывшего руководителя федерации футбола области Евгения) Рассказова и Тетерина <…> денежных средств в сумме 447 955 рублей», — процитировал корреспондент сторону обвинения. Защита против поступления заявления не возражала и его приобщили к делу.
Также в суде заслушали выступление потерпевшей стороны. Представитель областного центра проведения спортивных мероприятий Александр Баращенко рассказал, что получал от Рассказова отчетные документы за подписью Тетерина о расходах в поездке в 2017 году курганской команды на соревнования по пляжному футболу в Самару. На их основании бухгалтерия обратилась за выплатой денег из областного бюджета.
Кроме этого, прокурор зачитал показания свидетелей. Несколько участников соревнований показали, что не расписывались в документах при получении денег за питание либо не признавали подписи своими.
Заслушать личные показания свидетелей не получилось из-за их отсутствия. Судья постановил перенести слушание и повторно вызвать свидетелей. Следующее заседание по делу Тетерина и Рассказова пройдет 27 октября.
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В Курганском городском суде на заседании по делу бывшего руководителя областного департамента информационной политики Александра Тетерина прокурор попросил взыскать с обвиняемых сумму причиненного ущерба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания. «Учитывая, что причинен ущерб Российской Федерации, прокурор города обратился с исковым заявлением о взыскании солидарно с (бывшего руководителя федерации футбола области Евгения) Рассказова и Тетерина <…> денежных средств в сумме 447 955 рублей», — процитировал корреспондент сторону обвинения. Защита против поступления заявления не возражала и его приобщили к делу. Также в суде заслушали выступление потерпевшей стороны. Представитель областного центра проведения спортивных мероприятий Александр Баращенко рассказал, что получал от Рассказова отчетные документы за подписью Тетерина о расходах в поездке в 2017 году курганской команды на соревнования по пляжному футболу в Самару. На их основании бухгалтерия обратилась за выплатой денег из областного бюджета. Кроме этого, прокурор зачитал показания свидетелей. Несколько участников соревнований показали, что не расписывались в документах при получении денег за питание либо не признавали подписи своими. Заслушать личные показания свидетелей не получилось из-за их отсутствия. Судья постановил перенести слушание и повторно вызвать свидетелей. Следующее заседание по делу Тетерина и Рассказова пройдет 27 октября. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура на суде обвинила Рассказова и Тетерина в предоставлении поддельных документов. Якобы так обвиняемые в мошенничестве получили несколько сотен тысяч рублей из областного бюджета, несмотря на уже полученные деньги от РФС.