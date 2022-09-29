С бывшего пиарщика курганского губернатора попросили взыскать ущерб в пользу государства

В Кургане на суде Александра Тетерина (слева) прокуратура попросила взыскать ущерб с обвиняемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском городском суде на заседании по делу бывшего руководителя областного департамента информационной политики Александра Тетерина прокурор попросил взыскать с обвиняемых сумму причиненного ущерба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Учитывая, что причинен ущерб Российской Федерации, прокурор города обратился с исковым заявлением о взыскании солидарно с (бывшего руководителя федерации футбола области Евгения) Рассказова и Тетерина <…> денежных средств в сумме 447 955 рублей», — процитировал корреспондент сторону обвинения. Защита против поступления заявления не возражала и его приобщили к делу.

Также в суде заслушали выступление потерпевшей стороны. Представитель областного центра проведения спортивных мероприятий Александр Баращенко рассказал, что получал от Рассказова отчетные документы за подписью Тетерина о расходах в поездке в 2017 году курганской команды на соревнования по пляжному футболу в Самару. На их основании бухгалтерия обратилась за выплатой денег из областного бюджета.

Кроме этого, прокурор зачитал показания свидетелей. Несколько участников соревнований показали, что не расписывались в документах при получении денег за питание либо не признавали подписи своими.

Заслушать личные показания свидетелей не получилось из-за их отсутствия. Судья постановил перенести слушание и повторно вызвать свидетелей. Следующее заседание по делу Тетерина и Рассказова пройдет 27 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура на суде обвинила Рассказова и Тетерина в предоставлении поддельных документов. Якобы так обвиняемые в мошенничестве получили несколько сотен тысяч рублей из областного бюджета, несмотря на уже полученные деньги от РФС.

Показания потерпевшей стороны, представителя центра проведения спортивных мероприятий Курганской области Александра Баращенко на суде по делу Александра Тетерина и Евгения Рассказова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель Федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов обвиняется в мошенничестве при проведении соревнований по пляжному футболу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший пиарщик курганского губернатора Александр Тетерина проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере при проведении спортивных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU