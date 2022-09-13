В Кургане зачитали обвинение для бывшего пиарщика губернатора Шумкова по делу о мошенничестве

14 сентября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

В курганском суде экс-пиарщика губернатора обвинили в мошенничестве на 447 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском городском суде 14 сентября состоялось заседание по слушанию уголовного дела Александра Тетерина. Бывшего руководителя пресс-службы главы Курганской области с подельником обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе заседания прокурор огласил обвинение. Об этом сообщили курганские СМИ «Прокурор Денис Попов зачитал обвинение. Из него следует, что [бывший председатель курганской федерации футбола Евгений] Рассказов с Тетериным по предварительному сговору похитили 447 955 рублей, выделенных на поездку на соревнования по пляжному футболу в Самаре в 2017 году», — пишет издание «45.ру». Деньги федерации футбола были выделены ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий» по якобы поддельным документам от Рассказова и Тетерина, несмотря на уже полученные средства от РФС. Фигуранты дела не согласились с заявлением гособвинителя. На заседание не явились представитель потерпевшего, а также один из вызванных свидетелей. Судья Владимир Сапунов своим решением перенес рассмотрение дела на 30 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский суд поступило уголовное дело в отношении Александра Тетерина. Бывшего пиарщика Шумкова заподозрили в незаконном получении средств для отправки спортсменов на соревнования.

В Курганском городском суде 14 сентября состоялось заседание по слушанию уголовного дела Александра Тетерина. Бывшего руководителя пресс-службы главы Курганской области с подельником обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе заседания прокурор огласил обвинение. Об этом сообщили курганские СМИ «Прокурор Денис Попов зачитал обвинение. Из него следует, что [бывший председатель курганской федерации футбола Евгений] Рассказов с Тетериным по предварительному сговору похитили 447 955 рублей, выделенных на поездку на соревнования по пляжному футболу в Самаре в 2017 году», — пишет издание «45.ру». Деньги федерации футбола были выделены ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий» по якобы поддельным документам от Рассказова и Тетерина, несмотря на уже полученные средства от РФС. Фигуранты дела не согласились с заявлением гособвинителя. На заседание не явились представитель потерпевшего, а также один из вызванных свидетелей. Судья Владимир Сапунов своим решением перенес рассмотрение дела на 30 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский суд поступило уголовное дело в отношении Александра Тетерина. Бывшего пиарщика Шумкова заподозрили в незаконном получении средств для отправки спортсменов на соревнования.