Замначальника управления безопасности УрФУ мобилизовали с минусовым зрением, гепатитом и гипертонией

30 сентября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

По слова супруги, Максим медкомиссию перед отправкой не проходил Фото: личная страница Максима Кузьменко новость из сюжета Мобилизация в России Заместитель начальника управления безопасности Уральского федерального университета (УрФУ) Максим Кузьменко и его сын Никита попали под частичную мобилизацию в Екатеринбурге. Мужчинам стало об этом известно утром 26 сентября, когда им позвонили из военкомата Кировского района, где позже вручили повестку, а затем отправили в 32-й военный городок. «Сын был студентом-заочником, у него не было отсрочки от мобилизации. Его распределили в спецназ. Но как мужа могли в 43 года взять в мотострелки? У него зрение -5,5, грыжи межпозвоночных дисков, жировой гепатит печени, проблемы с сердцем, гипертония», — рассказала «КП-Екатеринбург» жена Максима Кузьменко Надежда. Кроме этого, недавно мужчине поставили диабет второго типа. По словам женщины, ее мужа мобилизовали незаконно: перед отправкой в часть мужчина медкомиссию не проходил. Также Надежда заявила, что у Максима нет опыта боевых действий, а срочную службу он проходил в конце 1990-х годов. Жена уже написала обращения к уполномоченному по правам человека, в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, прокуратуру Кировского района и Свердловской области, однако пока никакого ответа нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УрФУ с просьбой подтвердить информацию о мобилизации сотрудника. Однако там попросили оформить письменный запрос. Также информационное агентство отправило запрос в штаб Центрального военного округа, чтобы получить комментарий, однако ответа на момент публикации не поступило. Ранее семья екатеринбуржца Никиты Логутова заявила, что будет добиваться отмены решения Орджоникидзевского военкомата, мобилизовавшего парня, несмотря на проблемы со здоровьем. У 27-летнего парня хроническая нестабильность плечевого сустава, из-за чего парень не может нормально поднимать руку. Однако медкомиссия допустила парня до службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель начальника управления безопасности Уральского федерального университета (УрФУ) Максим Кузьменко и его сын Никита попали под частичную мобилизацию в Екатеринбурге. Мужчинам стало об этом известно утром 26 сентября, когда им позвонили из военкомата Кировского района, где позже вручили повестку, а затем отправили в 32-й военный городок. «Сын был студентом-заочником, у него не было отсрочки от мобилизации. Его распределили в спецназ. Но как мужа могли в 43 года взять в мотострелки? У него зрение -5,5, грыжи межпозвоночных дисков, жировой гепатит печени, проблемы с сердцем, гипертония», — рассказала «КП-Екатеринбург» жена Максима Кузьменко Надежда. Кроме этого, недавно мужчине поставили диабет второго типа. По словам женщины, ее мужа мобилизовали незаконно: перед отправкой в часть мужчина медкомиссию не проходил. Также Надежда заявила, что у Максима нет опыта боевых действий, а срочную службу он проходил в конце 1990-х годов. Жена уже написала обращения к уполномоченному по правам человека, в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, прокуратуру Кировского района и Свердловской области, однако пока никакого ответа нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УрФУ с просьбой подтвердить информацию о мобилизации сотрудника. Однако там попросили оформить письменный запрос. Также информационное агентство отправило запрос в штаб Центрального военного округа, чтобы получить комментарий, однако ответа на момент публикации не поступило. Ранее семья екатеринбуржца Никиты Логутова заявила, что будет добиваться отмены решения Орджоникидзевского военкомата, мобилизовавшего парня, несмотря на проблемы со здоровьем. У 27-летнего парня хроническая нестабильность плечевого сустава, из-за чего парень не может нормально поднимать руку. Однако медкомиссия допустила парня до службы.