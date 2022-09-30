Создатель ЧВК «Вагнера» Пригожин раскритиковал идею мобилизовать заключенных

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Заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону, заявил бизнесмен Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Российский бизнесмен Евгений Пригожин осудил инициативу депутатов Башкирского парламента за предложение законодательно разрешить участие заключенных в специальной военной операции на Донбассе. Он подчеркнул, что такие решения можно принимать только на федеральном уровне.

«Я не уверен, что это в полномочиях парламента Башкирии, вероятнее всего, такие решения должны приниматься на федеральном уровне. Кроме этого, я бы хотел предостеречь парламентариев Башкирии от не до конца продуманного использования осужденных», — сообщил изданию «Ридус» Пригожин. По словам создателя ЧВК «Вагнера», заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону и нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной.

Ранее URA.RU сообщало о том, что бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что является создателем ЧВК «Вагнера». Генпрокурора РФ просила проверить законность освобождения заключенных для участия в СВО.

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин осудил инициативу депутатов Башкирского парламента за предложение законодательно разрешить участие заключенных в специальной военной операции на Донбассе. Он подчеркнул, что такие решения можно принимать только на федеральном уровне. «Я не уверен, что это в полномочиях парламента Башкирии, вероятнее всего, такие решения должны приниматься на федеральном уровне. Кроме этого, я бы хотел предостеречь парламентариев Башкирии от не до конца продуманного использования осужденных», — сообщил изданию «Ридус» Пригожин. По словам создателя ЧВК «Вагнера», заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону и нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной. Ранее URA.RU сообщало о том, что бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что является создателем ЧВК «Вагнера». Генпрокурора РФ просила проверить законность освобождения заключенных для участия в СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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