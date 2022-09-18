Генпрокурора РФ просят проверить законность освобождения заключенных ради СВО

Правозащитный совет Санкт-Петербурга просит проверить информацию об отправке российских заключенных на Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генерального прокурора РФ Игоря Краснова просят проверить, насколько законно отправлять российских заключенных для участия в специальной операции на Украине. Сама информация об этом распространялась в передаче «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия-1» 7 августа этого года. Обращение опубликовано на официальном сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга и подписано шестью членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«По этой информации сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие преступления направляются на Украину участвовать в специальной военной операции. Просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — говорится в информации.

Ранее компания «Конкорд», владельцем которой является предприниматель Евгений Пригожин, на своей странице в соцсети «Вконтакте» распространила ответ Пригожина об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине. «Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте: либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — передает информацию на официальном сайте компании деловое издание «Взгляд».

Спецоперация на территории Украины по денацификации и демилитаризации проходит вынужденно. Ее причиной стали участившиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. В ДНР и ЛНР зимой этого года было введено военное положение, а людей эвакуировали. После этого, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО.