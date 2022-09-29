29 сентября 2022

Курганский губернатор Шумков улетел в Москву для участия в собрании с Путиным

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Губернатор Шумков улетел из Кургана в Москву на важную встречу Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков проводит рабочий день в столице России. Как сообщили источники, приближенные к областному правительству, курганский губернатор вместе с другими руководителями регионов был вызван для участия в мероприятии с участием президента.

«Вадим Шумков 30 сентября в срочном порядке вылетел в Москву для участия в важном мероприятии», — проявили информированность источники. По их информации, Шумкова, как и губернаторов других регионов, вызвали для участия в большом собрании, на котором выступит президент страны Владимир Путин.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать пресс-службу правительства расписание рабочего дня губернатора. В департаменте информационной политики пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле пройдет большое собрание на высшем уровне. Перед участниками запланировано выступление Путина, которое предположительно коснется вопроса вступления в состав России новых территорий.

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Глава Курганской области Вадим Шумков проводит рабочий день в столице России. Как сообщили источники, приближенные к областному правительству, курганский губернатор вместе с другими руководителями регионов был вызван для участия в мероприятии с участием президента. «Вадим Шумков 30 сентября в срочном порядке вылетел в Москву для участия в важном мероприятии», — проявили информированность источники. По их информации, Шумкова, как и губернаторов других регионов, вызвали для участия в большом собрании, на котором выступит президент страны Владимир Путин. Редакция URA.RU попросила прокомментировать пресс-службу правительства расписание рабочего дня губернатора. В департаменте информационной политики пообещали дать ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле пройдет большое собрание на высшем уровне. Перед участниками запланировано выступление Путина, которое предположительно коснется вопроса вступления в состав России новых территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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