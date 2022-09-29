Курганский губернатор Шумков улетел в Москву для участия в собрании с Путиным

Губернатор Шумков улетел из Кургана в Москву на важную встречу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков проводит рабочий день в столице России. Как сообщили источники, приближенные к областному правительству, курганский губернатор вместе с другими руководителями регионов был вызван для участия в мероприятии с участием президента.

«Вадим Шумков 30 сентября в срочном порядке вылетел в Москву для участия в важном мероприятии», — проявили информированность источники. По их информации, Шумкова, как и губернаторов других регионов, вызвали для участия в большом собрании, на котором выступит президент страны Владимир Путин.

Редакция URA.RU попросила прокомментировать пресс-службу правительства расписание рабочего дня губернатора. В департаменте информационной политики пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле пройдет большое собрание на высшем уровне. Перед участниками запланировано выступление Путина, которое предположительно коснется вопроса вступления в состав России новых территорий.