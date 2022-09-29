Источник: Куйвашев вылетел в Москву ради встречи с Путиным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вылетел в Москву с рабочим визитом. Глава региона, как ожидается, будет присутствовать на большом выступлении президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти.
«Губернатор сегодня [30 сентября] работает в Москве. Он приглашен в Кремль на обращение президента», — заявил собеседник, знакомый с планами главы региона. Другой инсайдер добавил, что участие в мероприятии с Путиным — не единственная цель командировки, но подробности раскрыть затруднился. В пресс-службе Куйвашева лишь заявили URA.RU, что губернатор в этот день «работает по графику».
Ранее Кремль анонсировал большое мероприятие с участием Путина. 30 сентября в 15:00 по московскому времени президент в Георгиевском зале Кремля подпишет договоры о вступлении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областий. Сразу после Путин выступит с объемным обращением к нации. На церемонию приглашены первые лица российской власти.
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