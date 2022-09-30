В Кремле назвали безответственными разговоры о применении ядерного оружия

30 сентября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков посоветовал прочитать ядерную доктрину РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Обвинения Запада в ядерной эскалации со стороны Москвы безответственны, Россия готова применить ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Про ядерную эскалацию говорят те, кто ведет себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующtй доктриной, где все написано», — заявил Песков в ходе конфренц-колла.

Обвинения Запада в ядерной эскалации со стороны Москвы безответственны, Россия готова применить ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Про ядерную эскалацию говорят те, кто ведет себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующtй доктриной, где все написано», — заявил Песков в ходе конфренц-колла.