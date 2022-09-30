В Кремле назвали безответственными разговоры о применении ядерного оружия

Дмитрий Песков посоветовал прочитать ядерную доктрину РФ
новость из сюжетаДипломатический скандал: обострение отношений России и США
Обвинения Запада в ядерной эскалации со стороны Москвы безответственны, Россия готова применить ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Про ядерную эскалацию говорят те, кто ведет себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующtй доктриной, где все написано», — заявил Песков в ходе конфренц-колла.
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