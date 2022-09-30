В Кремле назвали безответственными разговоры о применении ядерного оружия

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков посоветовал прочитать ядерную доктрину РФ Фото:
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Обвинения Запада в ядерной эскалации со стороны Москвы безответственны, Россия готова применить ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Про ядерную эскалацию говорят те, кто ведет себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующtй доктриной, где все написано», — заявил Песков в ходе конфренц-колла.

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Обвинения Запада в ядерной эскалации со стороны Москвы безответственны, Россия готова применить ядерное оружие только в тех случаях, которые предусмотрены ядерной доктриной России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Про ядерную эскалацию говорят те, кто ведет себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующtй доктриной, где все написано», — заявил Песков в ходе конфренц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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