Мэр из ХМАО отправлен под домашний арест за взятку

30 сентября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

За содеянное чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело за взятку в отношении главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «27 сентября 2022 года глава сельского поселения получил от предпринимателя денежные средства в сумме 50 тысяч рублей в качестве взятки за изменение вида разрешенного пользования использования земельного участка, на котором у предпринимателя расположена торговая точка, через которую осуществляется розничная торговля алкогольной продукцией», — уточнил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко. Ярослава Ануфриева задержали сразу же после получения денег сотрудники отдела полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя мужчина до суда направлен под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет ХМАО завел уголовное дело на первого вице-мэра Урая. Его подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей.

В ХМАО следственный комитет возбудил уголовное дело за взятку в отношении главы Хулимсунта Ярослава Ануфриева в Березовском районе. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «27 сентября 2022 года глава сельского поселения получил от предпринимателя денежные средства в сумме 50 тысяч рублей в качестве взятки за изменение вида разрешенного пользования использования земельного участка, на котором у предпринимателя расположена торговая точка, через которую осуществляется розничная торговля алкогольной продукцией», — уточнил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко. Ярослава Ануфриева задержали сразу же после получения денег сотрудники отдела полиции по экономической безопасности и противодействию коррупции. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя мужчина до суда направлен под домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет ХМАО завел уголовное дело на первого вице-мэра Урая. Его подозревают в неисполнении своих служебных обязанностей.