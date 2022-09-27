Следственный комитет завел уголовное дело на первого вице-мэра Урая 28 сентября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 + Одного взяли под стражу, у другого — обыски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко.



«В производстве следственного комитета уголовное дело по обращению жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме. Подозреваемые начальник управления ЖКХ Олег Лаушкин задержан,с вице-мэром Андреем Ашихминым также ведутся следственные действия», — сказал Волощенко. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. На первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко. «В производстве следственного комитета уголовное дело по обращению жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме. Подозреваемые начальник управления ЖКХ Олег Лаушкин задержан,с вице-мэром Андреем Ашихминым также ведутся следственные действия», — сказал Волощенко. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям