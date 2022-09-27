27 сентября 2022
26 сентября 2022

Следственный комитет завел уголовное дело на первого вице-мэра Урая

© Служба новостей «URA.RU»
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Одного взяли под стражу, у другого — обыски Фото:

На первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко.

«В производстве следственного комитета уголовное дело по обращению жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме. Подозреваемые начальник управления ЖКХ Олег Лаушкин задержан,с вице-мэром Андреем Ашихминым также ведутся следственные действия», — сказал Волощенко.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса.

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На первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СКР по ХМАО Денис Волощенко. «В производстве следственного комитета уголовное дело по обращению жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме. Подозреваемые начальник управления ЖКХ Олег Лаушкин задержан,с вице-мэром Андреем Ашихминым также ведутся следственные действия», — сказал Волощенко. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса.
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