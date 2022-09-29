29 сентября 2022

Сотрудники парков Златоуста собрали теплые вещи для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Военное обмундирование златоустовцы дополнили домашней одеждой Фото:
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Мобилизация в России

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники организации-оператора городских парков культуры собрали теплые вещи для мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщила директор Юлия Староверова, шерстяные носки отправили по линии минкультуры региона.

«За два дня собрали среди наших сотрудников. Носки из натуральной шерсти связаны своими руками: самые обычные. Главное, что теплые», — рассказала URA.RU директор «Златоустовских парков культуры и отдыха» Староверова.

Акция будет продолжаться. Собеседница URA.RU отметила, что вещи предназначены для жителей Донбасса и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Для полного достижения заявленных целей 21 сентября в стране стартовала частичная мобилизация. В ходе проводимой кампании в ряды Вооруженных Сил России планируется призвать около 300 тысяч военнообязанных.

Собранные в Златоусте носки отправятся на Донбасс
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В Златоусте (Челябинская область) сотрудники организации-оператора городских парков культуры собрали теплые вещи для мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщила директор Юлия Староверова, шерстяные носки отправили по линии минкультуры региона. «За два дня собрали среди наших сотрудников. Носки из натуральной шерсти связаны своими руками: самые обычные. Главное, что теплые», — рассказала URA.RU директор «Златоустовских парков культуры и отдыха» Староверова. Акция будет продолжаться. Собеседница URA.RU отметила, что вещи предназначены для жителей Донбасса и военнослужащих, участвующих в спецоперации. О проведении специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Для полного достижения заявленных целей 21 сентября в стране стартовала частичная мобилизация. В ходе проводимой кампании в ряды Вооруженных Сил России планируется призвать около 300 тысяч военнообязанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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