29 сентября 2022

Жители ЯНАО поддержали решение о присоединении Донбасса к России. Фото, Видео

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На набережную Оруджева в Надыме пришли десятки людей Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Десятки жителей Надыма (ЯНАО) вышли на главную набережную, чтобы поддержать решение о присоединении к Российской Федерации ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил читатель, который лично присутствовал на мероприятии.

«Концерт-акция „Мы вместе“ проходит в Надыме. Это мероприятие в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он.

К акции присоединились представители всех политический партий. Горожане также вышли поддержать республики с флагами России.

Ранее сообщалось, что жители Салехарда вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Тогда на площади центра культуры и спорта Геолог собрались также десятки жителей города.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.

Акция в Надыме

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Десятки жителей Надыма (ЯНАО) вышли на главную набережную, чтобы поддержать решение о присоединении к Российской Федерации ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил читатель, который лично присутствовал на мероприятии. «Концерт-акция „Мы вместе“ проходит в Надыме. Это мероприятие в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он. К акции присоединились представители всех политический партий. Горожане также вышли поддержать республики с флагами России. Ранее сообщалось, что жители Салехарда вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Тогда на площади центра культуры и спорта Геолог собрались также десятки жителей города. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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