Десятки жителей Надыма (ЯНАО) вышли на главную набережную, чтобы поддержать решение о присоединении к Российской Федерации ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил читатель, который лично присутствовал на мероприятии.
«Концерт-акция „Мы вместе“ проходит в Надыме. Это мероприятие в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он.
К акции присоединились представители всех политический партий. Горожане также вышли поддержать республики с флагами России.
Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.
Акция в Надыме
Читатель агентства
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Десятки жителей Надыма (ЯНАО) вышли на главную набережную, чтобы поддержать решение о присоединении к Российской Федерации ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил читатель, который лично присутствовал на мероприятии. «Концерт-акция „Мы вместе“ проходит в Надыме. Это мероприятие в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он. К акции присоединились представители всех политический партий. Горожане также вышли поддержать республики с флагами России. Ранее сообщалось, что жители Салехарда вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Тогда на площади центра культуры и спорта Геолог собрались также десятки жителей города. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.