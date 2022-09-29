На набережную Оруджева в Надыме пришли десятки людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Десятки жителей Надыма (ЯНАО) вышли на главную набережную, чтобы поддержать решение о присоединении к Российской Федерации ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил читатель, который лично присутствовал на мероприятии.

«Концерт-акция „Мы вместе“ проходит в Надыме. Это мероприятие в поддержку референдума о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик», — сказал он.

К акции присоединились представители всех политический партий. Горожане также вышли поддержать республики с флагами России.

Ранее сообщалось, что жители Салехарда вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Тогда на площади центра культуры и спорта Геолог собрались также десятки жителей города.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, проходили в стране с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.