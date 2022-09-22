22 сентября 2022

Жители ЯНАО вышли на митинг в поддержку референдумов на Донбассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, своих не бросаем, митинг концерт, флаги, z знак
На площади собрались десятки жителей Салехарда Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Как передает корреспондент URA.RU с места события, на площади центра культуры и спорта Геолог собрались десятки жителей города.

«Сейчас проходит митинг в центре Салехарда. Десятки людей собрались, чтобы поддержать проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. На митинги присутствуют представители всех политических партий», — передает корреспондент агентства.

Журналисту URA.RU удалось пообщаться с участниками митинга, которые выразили поддержку жителям Донбасса. «Мы россияне. Мы за ДНР, ЛНР за Херсонскую область. Мы хотим, чтобы они присоединились к России, это свои люди», — отметил Сергей Пшеничный.

Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.

Митинг в поддержку референдума
Митинг в Салехарде

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Жители Салехарда (ЯНАО) вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Как передает корреспондент URA.RU с места события, на площади центра культуры и спорта Геолог собрались десятки жителей города. «Сейчас проходит митинг в центре Салехарда. Десятки людей собрались, чтобы поддержать проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. На митинги присутствуют представители всех политических партий», — передает корреспондент агентства. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с участниками митинга, которые выразили поддержку жителям Донбасса. «Мы россияне. Мы за ДНР, ЛНР за Херсонскую область. Мы хотим, чтобы они присоединились к России, это свои люди», — отметил Сергей Пшеничный. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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