Жители Салехарда (ЯНАО) вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Как передает корреспондент URA.RU с места события, на площади центра культуры и спорта Геолог собрались десятки жителей города.
«Сейчас проходит митинг в центре Салехарда. Десятки людей собрались, чтобы поддержать проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. На митинги присутствуют представители всех политических партий», — передает корреспондент агентства.
Журналисту URA.RU удалось пообщаться с участниками митинга, которые выразили поддержку жителям Донбасса. «Мы россияне. Мы за ДНР, ЛНР за Херсонскую область. Мы хотим, чтобы они присоединились к России, это свои люди», — отметил Сергей Пшеничный.
Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.
Митинг в поддержку референдума
Журналист URA.RU
Митинг в Салехарде
Журналист URA.RU
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Жители Салехарда (ЯНАО) вышли на митинг в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России. Как передает корреспондент URA.RU с места события, на площади центра культуры и спорта Геолог собрались десятки жителей города. «Сейчас проходит митинг в центре Салехарда. Десятки людей собрались, чтобы поддержать проведение референдумов на освобожденных территориях Донбасса и Украины. На митинги присутствуют представители всех политических партий», — передает корреспондент агентства. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с участниками митинга, которые выразили поддержку жителям Донбасса. «Мы россияне. Мы за ДНР, ЛНР за Херсонскую область. Мы хотим, чтобы они присоединились к России, это свои люди», — отметил Сергей Пшеничный. Референдумы за вхождение Донбасса, а также других освобожденных регионов Украины, которые были освобождены армией РФ в ходе спецоперации, запланированы с 23 по 27 сентября. Жители указанных территорий выразили желание войти в состав РФ.