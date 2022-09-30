Тысячи москвичей вышли на митинг в поддержку новых территорий России. Фото, видео

30 сентября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Москве идет митинг в поддержку новых территорий РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Москве тысячи людей вышли на митинг в честь присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Митинги также прошли в других крупных городах России. «Десятки тысяч человек! Буквально везде, куда только дотягивается взгляд. Красная Площадь и все прилегающие улицы и переулки заполнены людьми, они пришли с маленькими детьми, с друзьями, целыми семьями сказать тем, кто сегодня стал гражданами России», — говорится в трансляции митинга на телеканале «Россия 24». Митинги также прошли в других городах России. В Новосибирске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. 30 сентября президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве тысячи людей вышли на митинг в честь присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Митинги также прошли в других крупных городах России. «Десятки тысяч человек! Буквально везде, куда только дотягивается взгляд. Красная Площадь и все прилегающие улицы и переулки заполнены людьми, они пришли с маленькими детьми, с друзьями, целыми семьями сказать тем, кто сегодня стал гражданами России», — говорится в трансляции митинга на телеканале «Россия 24». Митинги также прошли в других городах России. В Новосибирске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Уфе, Пензе и Санкт-Петербурге. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. 30 сентября президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.