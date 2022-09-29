29 сентября 2022

Пермский военком помог мобилизованным уехать в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправкой мобилизованных руководил военный комиссар Пермского края Фото:
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Мобилизация в России

Пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился сегодня в военное училище в Тюмень, где они проведут боевое слаживание, после чего уедут на фронт. Отправкой лично руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, сообщает корреспондент URA.RU.

«Отправка мобилизованных прошла на железнодорожном вокзале Пермь — 2. Процессом руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. С его помощью удалось разобраться с небольшой путаницей, возникшей во время распределения мобилизованных по вагонам», — передает корреспондент агентства.

Следующая отправка мобилизованных состоится завтра, 1 октября. Со сборного пункта в военный учебный центр в Елань уедет один автобус с военнослужащими.

О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

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Пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился сегодня в военное училище в Тюмень, где они проведут боевое слаживание, после чего уедут на фронт. Отправкой лично руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, сообщает корреспондент URA.RU. «Отправка мобилизованных прошла на железнодорожном вокзале Пермь — 2. Процессом руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. С его помощью удалось разобраться с небольшой путаницей, возникшей во время распределения мобилизованных по вагонам», — передает корреспондент агентства. Следующая отправка мобилизованных состоится завтра, 1 октября. Со сборного пункта в военный учебный центр в Елань уедет один автобус с военнослужащими. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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