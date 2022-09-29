Пермский военком помог мобилизованным уехать в Тюмень

Пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился сегодня в военное училище в Тюмень, где они проведут боевое слаживание, после чего уедут на фронт. Отправкой лично руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Отправка мобилизованных прошла на железнодорожном вокзале Пермь — 2. Процессом руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. С его помощью удалось разобраться с небольшой путаницей, возникшей во время распределения мобилизованных по вагонам», — передает корреспондент агентства.
Следующая отправка мобилизованных состоится завтра, 1 октября. Со сборного пункта в военный учебный центр в Елань уедет один автобус с военнослужащими.
О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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