Пермский военком помог мобилизованным уехать в Тюмень

30 сентября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Отправкой мобилизованных руководил военный комиссар Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился сегодня в военное училище в Тюмень, где они проведут боевое слаживание, после чего уедут на фронт. Отправкой лично руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, сообщает корреспондент URA.RU. «Отправка мобилизованных прошла на железнодорожном вокзале Пермь — 2. Процессом руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. С его помощью удалось разобраться с небольшой путаницей, возникшей во время распределения мобилизованных по вагонам», — передает корреспондент агентства. Следующая отправка мобилизованных состоится завтра, 1 октября. Со сборного пункта в военный учебный центр в Елань уедет один автобус с военнослужащими. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

Пятый эшелон с мобилизованными пермяками отправился сегодня в военное училище в Тюмень, где они проведут боевое слаживание, после чего уедут на фронт. Отправкой лично руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, сообщает корреспондент URA.RU. «Отправка мобилизованных прошла на железнодорожном вокзале Пермь — 2. Процессом руководил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. С его помощью удалось разобраться с небольшой путаницей, возникшей во время распределения мобилизованных по вагонам», — передает корреспондент агентства. Следующая отправка мобилизованных состоится завтра, 1 октября. Со сборного пункта в военный учебный центр в Елань уедет один автобус с военнослужащими. О частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе, Владимир Путин объявил 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.