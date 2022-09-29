В Нижневартовске создадут свадебную локацию с алтарем для подношений

30 сентября 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Свадебная локация в парке будет бесплатной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске на территории экопарка «Ягом» построят тематическую локацию для свадебных церемоний на природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов. Об этом URA.RU рассказал начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. «Планируем обустроить свадебную зону, основной конструктив которой мы в этом году закончим. После зимы ее нужно будет доработать и она будет открыта. Локация, конечно, бесплатна и подойдет для небольших церемоний. Рассчитываем выполнить ее в стиле старославянских обрядов. Жители смогут организовать там некое венчание на природе. Конечно, в первую очередь это будет хорошая фотозона и мы не говорим о проведении там каких-то обязательных обрядов. Но, например, там будет предусмотрен помост для новобрачных, различная старославянская атрибутика, и будет место для подношения даров природе и лесу. Это могут быть семена, цветы», — поделился планами с корреспондентом URA.RU Попенко. Экопарк расположен в городских лесах, его площадь составит более 30 гектаров. Строительство объекта ведется за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Его стоимость сейчас составляет около 11,5 млн рублей. При этом около 3 млн властям удалось привлечь в рамках спонсорской поддержки. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска планируют открыть часть экопарка «Ягом» для жителей 7 октября. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске на территории экопарка «Ягом» построят тематическую локацию для свадебных церемоний на природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов. Об этом URA.RU рассказал начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко. «Планируем обустроить свадебную зону, основной конструктив которой мы в этом году закончим. После зимы ее нужно будет доработать и она будет открыта. Локация, конечно, бесплатна и подойдет для небольших церемоний. Рассчитываем выполнить ее в стиле старославянских обрядов. Жители смогут организовать там некое венчание на природе. Конечно, в первую очередь это будет хорошая фотозона и мы не говорим о проведении там каких-то обязательных обрядов. Но, например, там будет предусмотрен помост для новобрачных, различная старославянская атрибутика, и будет место для подношения даров природе и лесу. Это могут быть семена, цветы», — поделился планами с корреспондентом URA.RU Попенко. Экопарк расположен в городских лесах, его площадь составит более 30 гектаров. Строительство объекта ведется за счет городских средств, а также внебюджетного финансирования. Его стоимость сейчас составляет около 11,5 млн рублей. При этом около 3 млн властям удалось привлечь в рамках спонсорской поддержки. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска планируют открыть часть экопарка «Ягом» для жителей 7 октября. На момент открытия там в том числе будет обустроена береговая зона, спортивные и прогулочные тропы, смонтирован глэмпинг.