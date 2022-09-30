Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии

30 сентября 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день Россия не предпринимает шаги к применению ядерного оружия, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги», — заявил Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли. Трансляция шла на телеканале C-Span. По словам главы Госдепа, США прорабатывают действия на случай, если Россия применит ядерное оружие. «Мы рассматриваем все угрозы серьезно», — заявил Блинкен. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут «значительные последствия», если она применит ядерное оружие. Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно подчеркивал, что РФ готова применить ядерное оружие только для защиты собственного суверенитета.

США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги», — заявил Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли. Трансляция шла на телеканале C-Span. По словам главы Госдепа, США прорабатывают действия на случай, если Россия применит ядерное оружие. «Мы рассматриваем все угрозы серьезно», — заявил Блинкен. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут «значительные последствия», если она применит ядерное оружие. Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно подчеркивал, что РФ готова применить ядерное оружие только для защиты собственного суверенитета.