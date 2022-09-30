Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману 30 сентября 2022 в 22:10 Размер текста - 17 + Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация в городе Красный Лиман в ДНР остается тяжелой, вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают подкрепление. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Ситуация остается тяжелой. Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. Ранее Пулишин сообщил, что ВСУ взяли Красный Лиман в полукольцо. Власти ДНР заявили, что обстановка в Красном Лимане остается «очень напряженной», пишет RT. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! . Ситуация в городе Красный Лиман в ДНР остается тяжелой, вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают подкрепление. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Ситуация остается тяжелой. Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. Ранее Пулишин сообщил, что ВСУ взяли Красный Лиман в полукольцо. Власти ДНР заявили, что обстановка в Красном Лимане остается «очень напряженной», пишет RT. . {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям