Пушилин заявил, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману

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Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация в городе Красный Лиман в ДНР остается тяжелой, вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают подкрепление. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Ситуация остается тяжелой. Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — передает РИА «Новости» слова Пушилина.

Ранее Пулишин сообщил, что ВСУ взяли Красный Лиман в полукольцо. Власти ДНР заявили, что обстановка в Красном Лимане остается «очень напряженной», пишет RT.

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Ситуация в городе Красный Лиман в ДНР остается тяжелой, вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают подкрепление. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Ситуация остается тяжелой. Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. Ранее Пулишин сообщил, что ВСУ взяли Красный Лиман в полукольцо. Власти ДНР заявили, что обстановка в Красном Лимане остается «очень напряженной», пишет RT. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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