Медведев назвал генсека НАТО «циничным мальчиком»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Медведев, процитировав генсека, назвал того «циничным мальчиком».
«Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — написал Медведев в своем telegram-канале. Также зампред выразил мнение, что желание президента Украины Зеленского ускоренно вступить в НАТО приближает начало третьей мировой войны.
Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны.
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Медведев, процитировав генсека, назвал того «циничным мальчиком». «Столтенберг заявил, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — написал Медведев в своем telegram-канале. Также зампред выразил мнение, что желание президента Украины Зеленского ускоренно вступить в НАТО приближает начало третьей мировой войны. Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны.