Эндокринолог Калинчев: вегетарианство приводит к ожирению

01 октября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Вегетарианцы едят много углеводов, считает Алексей Калинчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вегетарианцы, которые не занимаются полным восполнением в рационе недостающих продуктов животного происхождения, часто страдают ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Человек — первично всеяден, должен питаться животной и растительной пищей. Вегетарианство — это искусственное лишение себя животной составляющей в рационе. Средний вегетарианец ничего не понимает в питании и отказ от тех или иных продуктов имеет психоэмоциональную предпосылку. Он, например, просто не желает есть то, что было живым существом. И он не озадачен проблемой компенсации возникающих дефицитов. Не думает про выпадение из рациона незаменимых аминокислот и животного жира. Обычно у вегетарианцев идет серьезный перекос в сторону простых углеводов. В следствие чего, у них имеется лишний жир, часто вплоть до ожирения», — объяснил Алексей Калинчев. По словам эндокринолога, вычислить точное количество недостающих аминокислот и животного жира в крови невозможно. «К сожалению, по анализам вычислить, чего именно не хватает и сколько надо добавить, не получится. Поэтому подходить к этому надо эмпирически, ориентируясь на самочувствие и общее физическое состояние. Проще всего выявить дефицит железа и потом его попытаться компенсировать с помощью лекарств. Думающие вегетарианцы добирают выпадающие аминокислоты с помощью протеина, обычно соевого и горохового. Полиненасыщенные жирные кислоты, Омега-3, берут из нутрицевтиков на основе водорослей, причем очень дорогих», — отметил Калинчев. Во всем мире 1 октября ежегодно отмечается World Vegetarian Day — День вегетарианства. Учрежден праздник был Североамериканским обществом в 1977 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вегетарианцы, которые не занимаются полным восполнением в рационе недостающих продуктов животного происхождения, часто страдают ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Человек — первично всеяден, должен питаться животной и растительной пищей. Вегетарианство — это искусственное лишение себя животной составляющей в рационе. Средний вегетарианец ничего не понимает в питании и отказ от тех или иных продуктов имеет психоэмоциональную предпосылку. Он, например, просто не желает есть то, что было живым существом. И он не озадачен проблемой компенсации возникающих дефицитов. Не думает про выпадение из рациона незаменимых аминокислот и животного жира. Обычно у вегетарианцев идет серьезный перекос в сторону простых углеводов. В следствие чего, у них имеется лишний жир, часто вплоть до ожирения», — объяснил Алексей Калинчев. По словам эндокринолога, вычислить точное количество недостающих аминокислот и животного жира в крови невозможно. «К сожалению, по анализам вычислить, чего именно не хватает и сколько надо добавить, не получится. Поэтому подходить к этому надо эмпирически, ориентируясь на самочувствие и общее физическое состояние. Проще всего выявить дефицит железа и потом его попытаться компенсировать с помощью лекарств. Думающие вегетарианцы добирают выпадающие аминокислоты с помощью протеина, обычно соевого и горохового. Полиненасыщенные жирные кислоты, Омега-3, берут из нутрицевтиков на основе водорослей, причем очень дорогих», — отметил Калинчев. Во всем мире 1 октября ежегодно отмечается World Vegetarian Day — День вегетарианства. Учрежден праздник был Североамериканским обществом в 1977 году.