29 сентября 2022

На Челябинск надвигаются сильные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, лужа, лед
Из-за ночных заморозков возможен гололед Фото:

В Челябинской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Челябинского метеоцентра предупредили о похолодании, в низинах ожидается до 8 градусов мороза.

«В ночь на субботу, 1 октября, ожидается 0,-5, в низинах до -8. Днем +3+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщается на сайте метеослужбы.

Похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут составить до 12 метров в секунду. К 2 октября температура вырастет до +8+13 днем и -2+3 ночью, осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщали о небольшом потеплении к началу октября. При этом в регионе ожидались снегопады и гололед.

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В Челябинской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Челябинского метеоцентра предупредили о похолодании, в низинах ожидается до 8 градусов мороза. «В ночь на субботу, 1 октября, ожидается 0,-5, в низинах до -8. Днем +3+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщается на сайте метеослужбы. Похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут составить до 12 метров в секунду. К 2 октября температура вырастет до +8+13 днем и -2+3 ночью, осадков не ожидается. Ранее синоптики сообщали о небольшом потеплении к началу октября. При этом в регионе ожидались снегопады и гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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