На Челябинск надвигаются сильные заморозки

30 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Из-за ночных заморозков возможен гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Челябинского метеоцентра предупредили о похолодании, в низинах ожидается до 8 градусов мороза. «В ночь на субботу, 1 октября, ожидается 0,-5, в низинах до -8. Днем +3+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщается на сайте метеослужбы. Похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут составить до 12 метров в секунду. К 2 октября температура вырастет до +8+13 днем и -2+3 ночью, осадков не ожидается. Ранее синоптики сообщали о небольшом потеплении к началу октября. При этом в регионе ожидались снегопады и гололед.

В Челябинской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Челябинского метеоцентра предупредили о похолодании, в низинах ожидается до 8 градусов мороза. «В ночь на субботу, 1 октября, ожидается 0,-5, в низинах до -8. Днем +3+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщается на сайте метеослужбы. Похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут составить до 12 метров в секунду. К 2 октября температура вырастет до +8+13 днем и -2+3 ночью, осадков не ожидается. Ранее синоптики сообщали о небольшом потеплении к началу октября. При этом в регионе ожидались снегопады и гололед.