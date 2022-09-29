На Челябинск надвигаются сильные заморозки

В Челябинской области в ночь на 1 октября ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Челябинского метеоцентра предупредили о похолодании, в низинах ожидается до 8 градусов мороза.
«В ночь на субботу, 1 октября, ожидается 0,-5, в низинах до -8. Днем +3+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица», — сообщается на сайте метеослужбы.
Похолодание будет сопровождаться ветром со скоростью 4-9 метров в секунду, порывы могут составить до 12 метров в секунду. К 2 октября температура вырастет до +8+13 днем и -2+3 ночью, осадков не ожидается.
Ранее синоптики сообщали о небольшом потеплении к началу октября. При этом в регионе ожидались снегопады и гололед.
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