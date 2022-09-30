Байден прокомментировал подрывы на «Северных потоках»

Байден: против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию

30 сентября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал взрывы на «Северном потоке» преднамеренной диверсией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося. Об этом американский президент сказал в ходе выступления в Белом доме. «Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии», — отметил Байден, комментируя взрывы на «Северных потоках». Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Вашингтон еще не готов назвать причины случившегося. По его словам, США работают над этим вопросом «чтобы установить, что в точности произошло». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы.

Президент США Джо Байден заявил, что против «Северных потоков» совершили преднамеренную диверсию. По его словами, Вашингтон уже устанавливает причины случившегося. Об этом американский президент сказал в ходе выступления в Белом доме. «Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии», — отметил Байден, комментируя взрывы на «Северных потоках». Его слова передает ТАСС. Он отметил, что Вашингтон еще не готов назвать причины случившегося. По его словам, США работают над этим вопросом «чтобы установить, что в точности произошло». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы.