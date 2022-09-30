Мэры из ЯНАО помогают семьям мобилизованных

Мэры помогают семьям мобилизованных ямальцев (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В ЯНАО глава Муравленко Елена Молдован, глава Надымского района Дмитрий Жаромских и глава Пуровского района Антон Колодин оказывают поддержку семьям жителей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом мэры написали в своих telegram-каналах.

«Мы продолжаем работу по поддержке семей наших мобилизованных ребят. Лично встречаюсь с родственниками и волонтерами-добровольцами, отвечаю на звонки и сообщения. Вопросов и предложений много, все отрабатываем», — написала Молдован.

«Важно и нужно объединиться сегодня вокруг семей наших мобилизованных земляков. Готовы помочь в любом вопросе: от сбора предметов первой необходимости до адресной бытовой помощи», — отметил Жаромских. Он также добавил, что готов отвечать на вопросы жителей в соцсетях.

«Каждый день волонтеры готовы принимать заявки от семей мобилизованных пуровчан на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи. Для этого работают телефоны горячих линий», — сообщил Колодин.

О том, что глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым, URA.RU рассказывало ранее. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.