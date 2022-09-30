30 сентября 2022
29 сентября 2022

Мэры из ЯНАО помогают семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тввику клипарт. Тюмень, военные, мобилизация, твикку
Мэры помогают семьям мобилизованных ямальцев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В ЯНАО глава Муравленко Елена Молдован, глава Надымского района Дмитрий Жаромских и глава Пуровского района Антон Колодин оказывают поддержку семьям жителей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом мэры написали в своих telegram-каналах.

«Мы продолжаем работу по поддержке семей наших мобилизованных ребят. Лично встречаюсь с родственниками и волонтерами-добровольцами, отвечаю на звонки и сообщения. Вопросов и предложений много, все отрабатываем», — написала Молдован.

«Важно и нужно объединиться сегодня вокруг семей наших мобилизованных земляков. Готовы помочь в любом вопросе: от сбора предметов первой необходимости до адресной бытовой помощи», — отметил Жаромских. Он также добавил, что готов отвечать на вопросы жителей в соцсетях.

«Каждый день волонтеры готовы принимать заявки от семей мобилизованных пуровчан на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи. Для этого работают телефоны горячих линий», — сообщил Колодин.

О том, что глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым, URA.RU рассказывало ранее. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В ЯНАО глава Муравленко Елена Молдован, глава Надымского района Дмитрий Жаромских и глава Пуровского района Антон Колодин оказывают поддержку семьям жителей, попавших под частичную мобилизацию. Об этом мэры написали в своих telegram-каналах. «Мы продолжаем работу по поддержке семей наших мобилизованных ребят. Лично встречаюсь с родственниками и волонтерами-добровольцами, отвечаю на звонки и сообщения. Вопросов и предложений много, все отрабатываем», — написала Молдован. «Важно и нужно объединиться сегодня вокруг семей наших мобилизованных земляков. Готовы помочь в любом вопросе: от сбора предметов первой необходимости до адресной бытовой помощи», — отметил Жаромских. Он также добавил, что готов отвечать на вопросы жителей в соцсетях. «Каждый день волонтеры готовы принимать заявки от семей мобилизованных пуровчан на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи. Для этого работают телефоны горячих линий», — сообщил Колодин. О том, что глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым, URA.RU рассказывало ранее. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...