Жителей Ноябрьска разозлило поведение детей

Дети пинают по колесам и открывают багажники автомобилей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) очевидцы сняли на видео ребенка, который пинает колеса автомобиля. Такое поведение вызвало негодование у пользователей соцсетей.

«Просьба родителей, узнавших своего ребенка, провести беседу. Если еще раз повторится, идем к участковому писать заявление», — написала Наталья Усталкова в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложено видео.

«Ловить за руку, дать по шее, и к участковому. Родителей найдут сразу», — прокомментировала Кристина Городецкая. «Ремня армейского не хватает», — поделился Фарит Самиков. «Через день одно и тоже повторяется. Это говорит о том, что родители не общаются с детьми. Нужно одну семью хорошенько наказать, другие, надеюсь, поймут», — написала пользователь Мина Минина. «Люди, не ссорьтесь! Как и кого воспитывать и наказывать, зависит в первую очередь от воспитания самих воспитателей и судей!», — призвал Вячеслав Теренин.

Еще одно видео выложил Александр Семенов. На кадрах видно, как двое детей открывают багажник машины и уходят. Автор пояснил, что замок не закрывается после ДТП. «У детей какой-то флешмоб?» — задалась вопросом в комментариях Мариша Шайхразеева. В соцсетях на этой неделе обсуждали случай с детьми, которые прыгали на крыше машины.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) местный житель возмутился поведением подростков. Автор поста пояснил, что они матерятся и курят на территории парка.