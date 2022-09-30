Радиоперехват переговоров: ВСУ несут катастрофические потери под Херсоном

РИА «Новости»: на Николаевском направлении ранены более 300 солдат ВСУ

01 октября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Суля по перехваченным переговорам, ВСУ несут потери под Херсоном Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении Херсонской области несут тяжелые потери. Об этом свидетельствуют радиопереговоры 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, которые были перехвачены российской стороной. «Будет вообще поддержка? <…> Людей нет, связи — тоже, патронов — <…> мало», — спрашивает один из военных ВСУ. Перехваченные разговоры приводит РИА «Новости». Благодаря перехваченным разговорам, у ВСУ в настоящий момент в Херсонской области, у самой границы с Николаевской более 300 тяжело раненых человек. «Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не <…> обстреляли», — подытоживают текущую ситуацию с раненными бойцами еще один украинский военный. Кроме того, ВСУ рассказывают о большом числе убитых и раненых, многие из которых — в тяжелом состоянии. Украинской стороне не хватает снарядов и они часто переспрашивают, где же подкрепление. «У них там 200-е (убитые), 300-е, <…> очень много. Их <…> разбили», — уточняют военные по поводу поддержки. Ранее сообщалось, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману. Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами. Однако Красный Лиман выстоял , пишет Pravda.ru. Также уточнялось, что украинские вооруженные силы стягивают войска к Запорожской области. Ранее пленный украинец рассказал об усилении группировки ВСУ в районе Бахмута, сообщает «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении Херсонской области несут тяжелые потери. Об этом свидетельствуют радиопереговоры 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, которые были перехвачены российской стороной. «Будет вообще поддержка? <…> Людей нет, связи — тоже, патронов — <…> мало», — спрашивает один из военных ВСУ. Перехваченные разговоры приводит РИА «Новости». Благодаря перехваченным разговорам, у ВСУ в настоящий момент в Херсонской области, у самой границы с Николаевской более 300 тяжело раненых человек. «Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не <…> обстреляли», — подытоживают текущую ситуацию с раненными бойцами еще один украинский военный. Кроме того, ВСУ рассказывают о большом числе убитых и раненых, многие из которых — в тяжелом состоянии. Украинской стороне не хватает снарядов и они часто переспрашивают, где же подкрепление. «У них там 200-е (убитые), 300-е, <…> очень много. Их <…> разбили», — уточняют военные по поводу поддержки. Ранее сообщалось, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману. Ямполь и Дробышево в полной мере не контролируются союзными силами. Однако Красный Лиман выстоял, пишет Pravda.ru. Также уточнялось, что украинские вооруженные силы стягивают войска к Запорожской области. Ранее пленный украинец рассказал об усилении группировки ВСУ в районе Бахмута, сообщает «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.