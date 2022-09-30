30 сентября 2022
29 сентября 2022

Мобилизованных из ЯНАО обеспечили интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Участница комитета матерей Нового Уренгоя поблагодарила губернатора ЯНАО за условия Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных из ЯНАО обеспечили Wi-Fi и многие смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи. Об этом написали одна из участниц чата «комитет матерей Нового Уренгоя».

«Wi-Fi подключили нашим ребятам, думаю все, как я, по видео пообщались. Хочу выразить огромную благодарность нашему губернатору и его команде за такое „родительское“ отношение», — пишет Ольга Гуренко в чате.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.

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Мобилизованных из ЯНАО обеспечили Wi-Fi и многие смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи. Об этом написали одна из участниц чата «комитет матерей Нового Уренгоя». «Wi-Fi подключили нашим ребятам, думаю все, как я, по видео пообщались. Хочу выразить огромную благодарность нашему губернатору и его команде за такое „родительское“ отношение», — пишет Ольга Гуренко в чате. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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