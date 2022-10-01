В Кремле объяснили перенос призыва загруженностью военкоматов

Песков: перенос осеннего призыва разведет потоки срочников и мобилизованных

01 октября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Осенний призыв перенесен в связи с загруженностью Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кремле объяснили перенос осеннего призыва загруженностью военкоматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять, было решено перенести призыв на 1 ноября», — рассказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что перенос поможет развести поток мобилизованных граждан и срочников. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизация в стране. Всего планируется мобилизовать примерно 300 тысяч граждан. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

В Кремле объяснили перенос осеннего призыва загруженностью военкоматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять, было решено перенести призыв на 1 ноября», — рассказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что перенос поможет развести поток мобилизованных граждан и срочников. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизация в стране. Всего планируется мобилизовать примерно 300 тысяч граждан. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.