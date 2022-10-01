В Кремле объяснили перенос призыва загруженностью военкоматов

Песков: перенос осеннего призыва разведет потоки срочников и мобилизованных
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Осенний призыв перенесен в связи с загруженностью Фото:
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Мобилизация в России

В Кремле объяснили перенос осеннего призыва загруженностью военкоматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять, было решено перенести призыв на 1 ноября», — рассказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что перенос поможет развести поток мобилизованных граждан и срочников.

Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизация в стране. Всего планируется мобилизовать примерно 300 тысяч граждан. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

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В Кремле объяснили перенос осеннего призыва загруженностью военкоматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять, было решено перенести призыв на 1 ноября», — рассказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что перенос поможет развести поток мобилизованных граждан и срочников. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизация в стране. Всего планируется мобилизовать примерно 300 тысяч граждан. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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