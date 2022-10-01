В Кремле объяснили перенос призыва загруженностью военкоматов

Осенний призыв перенесен в связи с загруженностью
новость из сюжетаМобилизация в России
В Кремле объяснили перенос осеннего призыва загруженностью военкоматов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять, было решено перенести призыв на 1 ноября», — рассказал он. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что перенос поможет развести поток мобилизованных граждан и срочников.
Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизация в стране. Всего планируется мобилизовать примерно 300 тысяч граждан. Решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине.