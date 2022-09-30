30 сентября 2022
29 сентября 2022

Курганские школьники пишут письма участникам спецоперации на Украине

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Школьники дополняют письма иллюстрациями (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Школьники образовательных учреждений Курганской области пишут письма участникам спецоперации на Украине. Тысячи учеников региона принимают участие в акции «Своих не бросаем», передает пресс-служба администрации региона.

«Я учусь хорошо и усердно стараюсь заниматься спортом. Стараюсь совершенствовать себя каждый день. Понимаю, что вам там очень сложно, но вы должны проявить свои лучшие качества. Патриотизм, воля к победе, правильная тактика — все это поможет вам», — в telegram-канале «Курганская область официально» опубликован отрывок письма одного из учеников губернаторской шадринской кадетской школы.

URA.RU сообщало ранее, что педагоги и ученики из ЛНР написали письмо жителям Шадринска (Курганская область). Его зачитали 17 сентября на благотворительно-патриотической акции «Российская душа» в поддержку детей из Луганской народной республики.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, главная задача российских военных заключается в защите мирного населения Донбасса от 8-летнего геноцида.

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Школьники образовательных учреждений Курганской области пишут письма участникам спецоперации на Украине. Тысячи учеников региона принимают участие в акции «Своих не бросаем», передает пресс-служба администрации региона. «Я учусь хорошо и усердно стараюсь заниматься спортом. Стараюсь совершенствовать себя каждый день. Понимаю, что вам там очень сложно, но вы должны проявить свои лучшие качества. Патриотизм, воля к победе, правильная тактика — все это поможет вам», — в telegram-канале «Курганская область официально» опубликован отрывок письма одного из учеников губернаторской шадринской кадетской школы. URA.RU сообщало ранее, что педагоги и ученики из ЛНР написали письмо жителям Шадринска (Курганская область). Его зачитали 17 сентября на благотворительно-патриотической акции «Российская душа» в поддержку детей из Луганской народной республики. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, главная задача российских военных заключается в защите мирного населения Донбасса от 8-летнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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