Педагоги и ученики из ЛНР написали письмо жителям Шадринска

В администрации Шадринска отмечают, что проведение подобных мероприятий стало хорошей традицией (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководитель отдела образования администрации Шадринска (Курганская область) Светлана Кислицына зачитала приветственное письмо, адресованное местным жителям от педагогов и учеников из Луганска. В сквере Победы 17 сентября прошла благотворительно-патриотическая акция «Российская душа» в поддержку детей из Луганской народной республики (ЛНР).

«Мы, луганчане и жители России — один народ, с одной верой, одними победами, одной культурой. В самое сложное время становления независимости ЛНР, когда жители Донбасса поднялись на борьбу за свои права — жить на своей земле, <…> огромную помощь оказывал и продолжает оказывать нам братский российский народ. Благодаря единству Луганской Народной Республики и Российской Федерации мы сможем с честью выдержать все испытания», — зачитала Кислицина выдержку из письма. Эта информация опубликована на официальной странице администрации города Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

Обращаясь к присутствующим, начальник отдела образования рассказала также, что в настоящее время между отделом образования Шадринска и луганской школой №4 подписано соглашение о сотрудничестве. Гостей праздника ждала концертную программа патриотической направленности, которую подготовили местные артисты и творческие коллективы Катайска и Екатеринбурга. Свое мастерство собравшимся демонстрировали спортсмены по самбо и тяжелой атлетике.

О том, что власти Курганской области готовятся к массовому потоку беженцев с Украины, URA.RU писало ранее. На территории был сформирован межведомственный штаб по оказанию помощи этой категории граждан. Также корреспонденты агентства сообщали, что из Курганской области в Донбасс была отправлена большая партия гуманитарной помощи. В конце августа губернатор региона Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией города Краснодона и Краснодонского района ЛНР.

24 февраля стало известно о старте спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденной мерой, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Причиной для такого решения стали участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ.