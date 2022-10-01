Депутат Госдумы раскрыл план действий властей на присоединенных к РФ территориях

Депутат Госдумы Водолацкий: после присоединения освобожденных земель к РФ будут созданы программы развития регионов

01 октября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Освобожденные в ходе спецоперации территории регионы присоединяются к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После того как будут ратифицированы договора о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в регионах будут формировать органы власти, создавать программы социально-экономического развития, а местные жители начнут получать паспорта РФ. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «3 октября будет ратификация договоров, которые подписал президент России и главы территорий. 4 октября Совет федерации ратифицирует то, что приняла Госдума днем ранее. А после этого выходит указ и поручение правительству РФ, всем федеральным министерствам и ведомствам, администрации президента о формировании системы органов власти на четырех субъектах РФ. Это тот путь, который проходил Крым», — сказал Петр Водолацкий. При этом, отметил депутат Госдумы, у республик Донбасса есть небольшое преимущество в этом вопросе. «Здесь все будет намного быстрее и оперативнее, особенно в Луганской и Донецкой республике, потому что уже многие годы там существует российский рубль. Там программы по оказанию помощи Донбассу, которые курирует Минэк РФ, теперь будут переформатированы не в помощь признанным республикам, а в программы, которые созданы для социально-экономического развития данных территорий. Там будут открыты все полноценные структуры, которые есть, например, в Ростовской области», — уточнил он. Также на новых российских территориях появятся многофункциональные центры, подчеркнул парламентарий. «МФЦ будут открываться в обязательном порядке. Руководители, председатели правительств территорий ищут помещения в городах и районах для того, чтобы открывать МФЦ. Это делается, чтобы максимально оказать помощь людям в их комфортном переходе. Мы должны сделать все, чтобы люди не испытывали никаких проблем в этот короткий переходной период», — заключил Водолацкий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали за вхождение в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того как будут ратифицированы договора о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в регионах будут формировать органы власти, создавать программы социально-экономического развития, а местные жители начнут получать паспорта РФ. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «3 октября будет ратификация договоров, которые подписал президент России и главы территорий. 4 октября Совет федерации ратифицирует то, что приняла Госдума днем ранее. А после этого выходит указ и поручение правительству РФ, всем федеральным министерствам и ведомствам, администрации президента о формировании системы органов власти на четырех субъектах РФ. Это тот путь, который проходил Крым», — сказал Петр Водолацкий. При этом, отметил депутат Госдумы, у республик Донбасса есть небольшое преимущество в этом вопросе. «Здесь все будет намного быстрее и оперативнее, особенно в Луганской и Донецкой республике, потому что уже многие годы там существует российский рубль. Там программы по оказанию помощи Донбассу, которые курирует Минэк РФ, теперь будут переформатированы не в помощь признанным республикам, а в программы, которые созданы для социально-экономического развития данных территорий. Там будут открыты все полноценные структуры, которые есть, например, в Ростовской области», — уточнил он. Также на новых российских территориях появятся многофункциональные центры, подчеркнул парламентарий. «МФЦ будут открываться в обязательном порядке. Руководители, председатели правительств территорий ищут помещения в городах и районах для того, чтобы открывать МФЦ. Это делается, чтобы максимально оказать помощь людям в их комфортном переходе. Мы должны сделать все, чтобы люди не испытывали никаких проблем в этот короткий переходной период», — заключил Водолацкий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что освобожденные в ходе спецоперации территории присоединяются к России. Церемония состоялась 30 сентября. До этого Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Указы, признающие суверенитет ДНР и ЛНР, Путин подписал 22 февраля. С 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, Запорожье и Херсонской области прошли референдумы о присоединении в состав РФ. Большинство жителей данных территорий проголосовали за вхождение в состав РФ.