Mash: Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей

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Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Как сообщает издание, на данный момент за замком временно присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков Фото:

Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. За покупку недвижимости новым хозяевам придется отдать миллиард рублей. Об этом сообщает Mash.

«Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы», — пишет Mash в своем telegram-канале. Издание отмечает, что из-за высокой стоимости недвижимость пока не удается продать. «За жильем временно присматривает внук [Пугачевой] — Никита Пресняков», — добавил Mash.

Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.

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Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. За покупку недвижимости новым хозяевам придется отдать миллиард рублей. Об этом сообщает Mash. «Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы», — пишет Mash в своем telegram-канале. Издание отмечает, что из-за высокой стоимости недвижимость пока не удается продать. «За жильем временно присматривает внук [Пугачевой] — Никита Пресняков», — добавил Mash. Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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