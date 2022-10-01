Mash: Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей

Как сообщает издание, на данный момент за замком временно присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков
Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. За покупку недвижимости новым хозяевам придется отдать миллиард рублей. Об этом сообщает Mash.
«Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы», — пишет Mash в своем telegram-канале. Издание отмечает, что из-за высокой стоимости недвижимость пока не удается продать. «За жильем временно присматривает внук [Пугачевой] — Никита Пресняков», — добавил Mash.
Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.
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