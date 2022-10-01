Минобороны: союзные войска РФ покинули Красный Лиман

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Как сообщили в ведомстве, союзные войска были отведены на более выгодные рубежи Фото:
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Союзные силы России покинули населенный пункт Красный Лиман. Они были отведены на более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи» — сообщили в Минобороны РФ.

День назад глава ДНР Денис Пушилин доложил о сложной ситуации в Лимане. По его словам, ВСУ подтягивал резервы и вел обстрелы города.

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Союзные силы России покинули населенный пункт Красный Лиман. Они были отведены на более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны России. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи» — сообщили в Минобороны РФ. День назад глава ДНР Денис Пушилин доложил о сложной ситуации в Лимане. По его словам, ВСУ подтягивал резервы и вел обстрелы города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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