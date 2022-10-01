Минобороны: союзные войска РФ покинули Красный Лиман

Как сообщили в ведомстве, союзные войска были отведены на более выгодные рубежи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Союзные силы России покинули населенный пункт Красный Лиман. Они были отведены на более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи» — сообщили в Минобороны РФ.
День назад глава ДНР Денис Пушилин доложил о сложной ситуации в Лимане. По его словам, ВСУ подтягивал резервы и вел обстрелы города.