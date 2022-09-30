Губернатор Шумков рассказал, кто помог с выкупом кетовской школы

Губернатор Шумков поблагодарил всех причастных к выкупу кетовской школы

01 октября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Проблему с выкупом кетовской школы в регионе не могли решить несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил всех причастных к процессу выкупа проблемной школы в селе Кетово. Согласно плану, в ближайшее время средства будут направлены трансфертом бюджету Кетовского округа на выкуп здания, а также на приобретение полного нового оснащения, написал глава региона в своем telegram-канале. «Благодарен за активную поддержку председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. А также всем его коллегам из социального блока и нашему сенатору Елене Перминовой», — указал Шумков в сообщении. В пресс-службе губернатора Курганской области заявляют, что о конкретной дате открытия образовательного учреждения говорить пока рано. Многое будет зависеть от застройщика. К тому же, после поступления в регион средств предстоит процедура оформления соответствующих документов. Ранее URA.RU писало, что комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении денежных средств на выкуп школы. Планируется, что деньги поступят в регион до конца текущего года. Из Резервного фонда страны собираются выделить 963 миллионов 567,5 тысячи рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил всех причастных к процессу выкупа проблемной школы в селе Кетово. Согласно плану, в ближайшее время средства будут направлены трансфертом бюджету Кетовского округа на выкуп здания, а также на приобретение полного нового оснащения, написал глава региона в своем telegram-канале. «Благодарен за активную поддержку председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. А также всем его коллегам из социального блока и нашему сенатору Елене Перминовой», — указал Шумков в сообщении. В пресс-службе губернатора Курганской области заявляют, что о конкретной дате открытия образовательного учреждения говорить пока рано. Многое будет зависеть от застройщика. К тому же, после поступления в регион средств предстоит процедура оформления соответствующих документов. Ранее URA.RU писало, что комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении денежных средств на выкуп школы. Планируется, что деньги поступят в регион до конца текущего года. Из Резервного фонда страны собираются выделить 963 миллионов 567,5 тысячи рублей.