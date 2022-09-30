Правительство РФ выделит миллионы рублей на выкуп скандальной курганской школы

01 октября 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Школа в селе Кетово была построена в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область получит средства для выкупа новой школы на 1100 мест в селе Кетово. Об этом рассказал депутата ГД от Курганской области Александр Ремезков. «Комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства о выделении из резервного фонда в текущем году межбюджетных трансфертов 5 регионам для софинансирования строительства или выкупа 9 объектов общего образования. Кетовская школа Курганской области в их числе», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего планируют выделить почти 964 млн рублей. Средства будет потрачены на приобретение нового здания и учебного оборудования, а также здания котельной, отапливающей эту организацию. В сообщении указано, что распоряжение правительства РФ будет подписано в ближайшее время. Проблему с открытием новой школы в Курганской области не могут решить с 2019 года. Власти и застройщик не смогли договориться о цене выкупа. В августе текущего года источники URA.RU сообщили, что решение было найдено. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что школа будет выкуплена за 711 млн рублей, еще около 200 млн рублей нужно будет потратить на ее оснащение. Но к 1 сентября образовательное учреждение так и не открылось.

Курганская область получит средства для выкупа новой школы на 1100 мест в селе Кетово. Об этом рассказал депутата ГД от Курганской области Александр Ремезков. «Комиссия Федерального Собрания РФ по распределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства о выделении из резервного фонда в текущем году межбюджетных трансфертов 5 регионам для софинансирования строительства или выкупа 9 объектов общего образования. Кетовская школа Курганской области в их числе», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего планируют выделить почти 964 млн рублей. Средства будет потрачены на приобретение нового здания и учебного оборудования, а также здания котельной, отапливающей эту организацию. В сообщении указано, что распоряжение правительства РФ будет подписано в ближайшее время. Проблему с открытием новой школы в Курганской области не могут решить с 2019 года. Власти и застройщик не смогли договориться о цене выкупа. В августе текущего года источники URA.RU сообщили, что решение было найдено. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что школа будет выкуплена за 711 млн рублей, еще около 200 млн рублей нужно будет потратить на ее оснащение. Но к 1 сентября образовательное учреждение так и не открылось.