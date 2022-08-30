Скандальная Кетовская школа не откроется 1 сентября

31 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

В селе Кетово ждут, когда откроется новая школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новую школу на 1100 мест в селе Кетово Курганской области не откроют 1 сентября. Процедура выкупа объекта у застройщика займет некоторое время, поэтому дети встретят День знаний на территории старой школы, сообщил URA.RU источник, близкий к сфере образования. «Кетовская школа не откроется 1 сентября. Все что нужно было сделать по вопросу выкупа школы власти области сделали, министр [просвещения Сергей Кравцов] визу поставил, осталось дождаться выделения федеральных средств, чтобы начать процесс передачи здания. Это займет некоторое время. Главное, что работа в этом направлении идет. Торжественные линейки учеников в Кетово пройдут у старого здания», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в Минпросвещения РФ и в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию с выкупом Кетовской школы. На момент публикации материала ответы не поступили. URA.RU писало, что школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году, но власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Власти были готовы купить школу за 738 млн рублей, а застройщик хотел получить за нее 1,1 млрд рублей. В августе источники URA.RU сообщили, что сторонам удалось договориться. 12 августа губернатор Вадим Шумков сообщил, что школа будет выкуплена за 711 млн рублей, еще около 200 млн рублей нужно будет потратить на ее оснащение.

Новую школу на 1100 мест в селе Кетово Курганской области не откроют 1 сентября. Процедура выкупа объекта у застройщика займет некоторое время, поэтому дети встретят День знаний на территории старой школы, сообщил URA.RU источник, близкий к сфере образования. «Кетовская школа не откроется 1 сентября. Все что нужно было сделать по вопросу выкупа школы власти области сделали, министр [просвещения Сергей Кравцов] визу поставил, осталось дождаться выделения федеральных средств, чтобы начать процесс передачи здания. Это займет некоторое время. Главное, что работа в этом направлении идет. Торжественные линейки учеников в Кетово пройдут у старого здания», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в Минпросвещения РФ и в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию с выкупом Кетовской школы. На момент публикации материала ответы не поступили. URA.RU писало, что школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году, но власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы. Власти были готовы купить школу за 738 млн рублей, а застройщик хотел получить за нее 1,1 млрд рублей. В августе источники URA.RU сообщили, что сторонам удалось договориться. 12 августа губернатор Вадим Шумков сообщил, что школа будет выкуплена за 711 млн рублей, еще около 200 млн рублей нужно будет потратить на ее оснащение.