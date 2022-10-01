Минобороны РФ: союзные войска отведены из Красного Лимана

Союзные силы России отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе проведения спецоперации.
«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — сообщает Минобороны России в своем telegram-канале. «Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — объяснили в ведомстве. В Минобороны отметили, что союзные войска были выведены из населенного пункта также и из-за угрозы окружения.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о взятии Красного Лимана в полукольцо силами ВСУ. Так, в ходе окружения Лимана украинскими войсками, в полукольце оказалась союзная военная группировка. Глава ДНР также заявлял о том, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману.
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Союзные силы России отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе проведения спецоперации. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — сообщает Минобороны России в своем telegram-канале. «Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — объяснили в ведомстве. В Минобороны отметили, что союзные войска были выведены из населенного пункта также и из-за угрозы окружения. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о взятии Красного Лимана в полукольцо силами ВСУ. Так, в ходе окружения Лимана украинскими войсками, в полукольце оказалась союзная военная группировка. Глава ДНР также заявлял о том, что ВСУ подтягивают подкрепление к Красному Лиману.