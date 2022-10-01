Die Welt: глава МИД ФРГ Ламбрехт неожиданно прибыла на Украину

Глава МИД Германии пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает газета Die Welt.
«Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM», — сообщает газета. Отмечено, что комплекс вооружений должен прибыть на Украину в ближайшие несколько дней.
Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее стало известно, что в целом военная поддержка Украины, в частности со стороны Евросоюза начинает снижаться.