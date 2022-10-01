Die Welt: глава МИД ФРГ Ламбрехт неожиданно прибыла на Украину Die Welt: Глава МИД ФРГ Ламбрехт неожиданно прибыла на Украину 02 октября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 + Глава МИД Германии пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает газета Die Welt. «Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM», — сообщает газета. Отмечено, что комплекс вооружений должен прибыть на Украину в ближайшие несколько дней. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее стало известно, что в целом военная поддержка Украины, в частности со стороны Евросоюза начинает снижаться. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает газета Die Welt. «Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM», — сообщает газета. Отмечено, что комплекс вооружений должен прибыть на Украину в ближайшие несколько дней. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее стало известно, что в целом военная поддержка Украины, в частности со стороны Евросоюза начинает снижаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям