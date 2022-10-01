01 октября 2022

Die Welt: глава МИД ФРГ Ламбрехт неожиданно прибыла на Украину

Die Welt: Глава МИД ФРГ Ламбрехт неожиданно прибыла на Украину
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Глава МИД Германии пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM», — сообщает газета. Отмечено, что комплекс вооружений должен прибыть на Украину в ближайшие несколько дней.

Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее стало известно, что в целом военная поддержка Украины, в частности со стороны Евросоюза начинает снижаться.

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу и пообещала Киеву в ближайшие дни поставить системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает газета Die Welt. «Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM», — сообщает газета. Отмечено, что комплекс вооружений должен прибыть на Украину в ближайшие несколько дней. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее стало известно, что в целом военная поддержка Украины, в частности со стороны Евросоюза начинает снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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