В Челябинской области наступит второе бабье лето

02 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Жителям Челябинской области удастся вновь погулять по опавшим листьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область к 3 октября может вернуться бабье лето. Соответствующий прогноз о потеплении до +17 градусов озвучили метеорологи. «В понедельник, 3 октября, в регионе ожидается до +12,+17 днем и 0+5 ночью. Переменная облачность, местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Челябинского метеоцентра. По данным сайта «Гисметео», потепление будет кратковременным. К концу недели погода в области станет прохладнее, до 10-12 градусов выше нуля в дневное время. В рамках долгосрочного прогноза синоптики не исключают, что во второй половине октября воздух будет вновь прогреваться до 15-18 градусов тепла. Первый снегопад обрушился на Челябинскую область 26 сентября. После этого в регионе прошла череда заморозков и потеплений.

В Челябинскую область к 3 октября может вернуться бабье лето. Соответствующий прогноз о потеплении до +17 градусов озвучили метеорологи. «В понедельник, 3 октября, в регионе ожидается до +12,+17 днем и 0+5 ночью. Переменная облачность, местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Челябинского метеоцентра. По данным сайта «Гисметео», потепление будет кратковременным. К концу недели погода в области станет прохладнее, до 10-12 градусов выше нуля в дневное время. В рамках долгосрочного прогноза синоптики не исключают, что во второй половине октября воздух будет вновь прогреваться до 15-18 градусов тепла. Первый снегопад обрушился на Челябинскую область 26 сентября. После этого в регионе прошла череда заморозков и потеплений.