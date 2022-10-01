01 октября 2022
30 сентября 2022

В Челябинской области наступит второе бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая осень. Челябинск, деревья, береза, листья, бабье лето, золотая осень
Жителям Челябинской области удастся вновь погулять по опавшим листьям Фото:

В Челябинскую область к 3 октября может вернуться бабье лето. Соответствующий прогноз о потеплении до +17 градусов озвучили метеорологи.

«В понедельник, 3 октября, в регионе ожидается до +12,+17 днем и 0+5 ночью. Переменная облачность, местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Челябинского метеоцентра.

По данным сайта «Гисметео», потепление будет кратковременным. К концу недели погода в области станет прохладнее, до 10-12 градусов выше нуля в дневное время. В рамках долгосрочного прогноза синоптики не исключают, что во второй половине октября воздух будет вновь прогреваться до 15-18 градусов тепла.

Первый снегопад обрушился на Челябинскую область 26 сентября. После этого в регионе прошла череда заморозков и потеплений.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинскую область к 3 октября может вернуться бабье лето. Соответствующий прогноз о потеплении до +17 градусов озвучили метеорологи. «В понедельник, 3 октября, в регионе ожидается до +12,+17 днем и 0+5 ночью. Переменная облачность, местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Челябинского метеоцентра. По данным сайта «Гисметео», потепление будет кратковременным. К концу недели погода в области станет прохладнее, до 10-12 градусов выше нуля в дневное время. В рамках долгосрочного прогноза синоптики не исключают, что во второй половине октября воздух будет вновь прогреваться до 15-18 градусов тепла. Первый снегопад обрушился на Челябинскую область 26 сентября. После этого в регионе прошла череда заморозков и потеплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...