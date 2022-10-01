В Челябинской области наступит второе бабье лето

В Челябинскую область к 3 октября может вернуться бабье лето. Соответствующий прогноз о потеплении до +17 градусов озвучили метеорологи.
«В понедельник, 3 октября, в регионе ожидается до +12,+17 днем и 0+5 ночью. Переменная облачность, местами небольшие дожди», — говорится в сообщении Челябинского метеоцентра.
По данным сайта «Гисметео», потепление будет кратковременным. К концу недели погода в области станет прохладнее, до 10-12 градусов выше нуля в дневное время. В рамках долгосрочного прогноза синоптики не исключают, что во второй половине октября воздух будет вновь прогреваться до 15-18 градусов тепла.
Первый снегопад обрушился на Челябинскую область 26 сентября. После этого в регионе прошла череда заморозков и потеплений.
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