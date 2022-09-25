25 сентября 2022

Города и дороги в Челябинской области засыпало снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области 26 сентября начались снегопады Фото:

Челябинскую область 26 сентября начало засыпать снегом. Об этом сообщают в соцсетях жители Снежинска, Кунашакского и Аргаяшского районов.

«Во сколько это было (в обсуждении видео подтопления после ливня — ред.)? С восьми часов утра уже снег валит», — написал пользователь Love is. И подтвердил свои слова фотографией метели.

Резкое похолодание началось в Челябинской области в ночь на 25 сентября. Утром 26 сентября начавшиеся проливные дожди кое-где начали сменять снегопады. О первом снеге сообщают жители Аргаяшского района и города Касли. Жители Кунашакского района рассказывают о метели на участке трассы М-5, соединяющей Челябинск и Екатеринбург.

Штормовое предупреждение о понижении температуры ниже нуля синоптики опубликовали на выходных. На фоне шквального ветра проливные дожди будут периодически сменяться снегом и мокрым снегом. В Челябинске мэр Наталья Котова объявила о срочном начале отопительного сезона.

Так выглядел Снежинск утром 26 сентября
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Челябинскую область 26 сентября начало засыпать снегом. Об этом сообщают в соцсетях жители Снежинска, Кунашакского и Аргаяшского районов. «Во сколько это было (в обсуждении видео подтопления после ливня — ред.)? С восьми часов утра уже снег валит», — написал пользователь Love is. И подтвердил свои слова фотографией метели. Резкое похолодание началось в Челябинской области в ночь на 25 сентября. Утром 26 сентября начавшиеся проливные дожди кое-где начали сменять снегопады. О первом снеге сообщают жители Аргаяшского района и города Касли. Жители Кунашакского района рассказывают о метели на участке трассы М-5, соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Штормовое предупреждение о понижении температуры ниже нуля синоптики опубликовали на выходных. На фоне шквального ветра проливные дожди будут периодически сменяться снегом и мокрым снегом. В Челябинске мэр Наталья Котова объявила о срочном начале отопительного сезона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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