Города и дороги в Челябинской области засыпало снегом. Фото, видео

26 сентября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 26 сентября начались снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область 26 сентября начало засыпать снегом. Об этом сообщают в соцсетях жители Снежинска, Кунашакского и Аргаяшского районов. «Во сколько это было (в обсуждении видео подтопления после ливня — ред.)? С восьми часов утра уже снег валит», — написал пользователь Love is. И подтвердил свои слова фотографией метели. Резкое похолодание началось в Челябинской области в ночь на 25 сентября. Утром 26 сентября начавшиеся проливные дожди кое-где начали сменять снегопады. О первом снеге сообщают жители Аргаяшского района и города Касли. Жители Кунашакского района рассказывают о метели на участке трассы М-5, соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Штормовое предупреждение о понижении температуры ниже нуля синоптики опубликовали на выходных. На фоне шквального ветра проливные дожди будут периодически сменяться снегом и мокрым снегом. В Челябинске мэр Наталья Котова объявила о срочном начале отопительного сезона. Так выглядел Снежинск утром 26 сентября Фото: пользователь Love is, группа «Подслушано в Снежинске» в «ВК» Фото: ИА «Снежинск сегодня» Фото: Наталья Чубарова, группа «Снежинск сегодня» в «ВК»

Челябинскую область 26 сентября начало засыпать снегом. Об этом сообщают в соцсетях жители Снежинска, Кунашакского и Аргаяшского районов. «Во сколько это было (в обсуждении видео подтопления после ливня — ред.)? С восьми часов утра уже снег валит», — написал пользователь Love is. И подтвердил свои слова фотографией метели. Резкое похолодание началось в Челябинской области в ночь на 25 сентября. Утром 26 сентября начавшиеся проливные дожди кое-где начали сменять снегопады. О первом снеге сообщают жители Аргаяшского района и города Касли. Жители Кунашакского района рассказывают о метели на участке трассы М-5, соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Штормовое предупреждение о понижении температуры ниже нуля синоптики опубликовали на выходных. На фоне шквального ветра проливные дожди будут периодически сменяться снегом и мокрым снегом. В Челябинске мэр Наталья Котова объявила о срочном начале отопительного сезона.