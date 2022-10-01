В ДТП на свердловской трассе погибли двое актеров

Автобус с актерами театра кукол из Краснотурьинска (Свердловская область) попал в ДТП, в результате аварии двое актеров погибло. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«В ночь с субботы на воскресенье в Свердловской области произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — 37-летняя и 25-летняя женщины», — сообщил Горелых.
Также, в аварии пострадал 21-летний актер, с травмами различной степени его доставили в больницу. Всего в автобусе с актерами находилось 16 человек. Авария произошла 1 октября в 23:00 на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов.
Предварительно, столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В момент ДТП водитель грузовика был трезв. «По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев», — добавил Горелых.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo