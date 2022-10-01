01 октября 2022

В ДТП на свердловской трассе погибли двое актеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов Фото:

Автобус с актерами театра кукол из Краснотурьинска (Свердловская область) попал в ДТП, в результате аварии двое актеров погибло. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«В ночь с субботы на воскресенье в Свердловской области произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — 37-летняя и 25-летняя женщины», — сообщил Горелых.

Также, в аварии пострадал 21-летний актер, с травмами различной степени его доставили в больницу. Всего в автобусе с актерами находилось 16 человек. Авария произошла 1 октября в 23:00 на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов.

Предварительно, столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В момент ДТП водитель грузовика был трезв. «По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев», — добавил Горелых.

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Автобус с актерами театра кукол из Краснотурьинска (Свердловская область) попал в ДТП, в результате аварии двое актеров погибло. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «В ночь с субботы на воскресенье в Свердловской области произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ, принадлежащего театру кукол города Краснотурьинска. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса — 37-летняя и 25-летняя женщины», — сообщил Горелых. Также, в аварии пострадал 21-летний актер, с травмами различной степени его доставили в больницу. Всего в автобусе с актерами находилось 16 человек. Авария произошла 1 октября в 23:00 на 289 километре трассы Екатеринбург-Серов. Предварительно, столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В момент ДТП водитель грузовика был трезв. «По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев», — добавил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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