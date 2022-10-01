01 октября 2022

Австралия запретила въезжать в страну 28 людям, участвовавшим в референдумах

Австралия ввела санкции против 28 граждан РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Австралия расширила санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии расширили санкционный список в отношении России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

«Дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников», — написано на сайте ведомства. При этом перечень лиц не приводится, однако известно, что все они участвовали в референдумах по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Австралия также подала заявление в Международный суд (МС) по делу, возбужденному Украиной против России, в поддержку утверждений Украины. Власти страны продолжают призывать Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес пообещал не закрывать въезд для российских туристов в рамках санкций. По его словам, власти не планируют вводить санкции против самих россиян.

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Власти Австралии расширили санкционный список в отношении России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. «Дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников», — написано на сайте ведомства. При этом перечень лиц не приводится, однако известно, что все они участвовали в референдумах по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Австралия также подала заявление в Международный суд (МС) по делу, возбужденному Украиной против России, в поддержку утверждений Украины. Власти страны продолжают призывать Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины. Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес пообещал не закрывать въезд для российских туристов в рамках санкций. По его словам, власти не планируют вводить санкции против самих россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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