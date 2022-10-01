Австралия запретила въезжать в страну 28 людям, участвовавшим в референдумах

Власти Австралии расширили санкционный список в отношении России. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
«Дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников», — написано на сайте ведомства. При этом перечень лиц не приводится, однако известно, что все они участвовали в референдумах по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Австралия также подала заявление в Международный суд (МС) по делу, возбужденному Украиной против России, в поддержку утверждений Украины. Власти страны продолжают призывать Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины.
Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес пообещал не закрывать въезд для российских туристов в рамках санкций. По его словам, власти не планируют вводить санкции против самих россиян.
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