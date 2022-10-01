Жители тюменского дома на три месяца остались без горячей воды

02 октября 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Жильцы дома по адресу Олимпийская, 32 живут без горячей воды три месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители многоквартирного дома вынуждены жить три месяца без горячей воды. По словам горожанина, в доме, расположенном по адресу Олимпийская, 32, должны были включить воду 1 октября, но перенесли сроки включения на следующий месяц. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Вектор». Об этом сообщает местный житель в социальных сетях. «Уважаемые руководители ООО «Вектор» и «служба по капитальному ремонту», уже три месяца нет горячей воды по улице Олимпийской, 32, обещали 01.10.2022 года. Но сегодня вода не предвидится, потому что перенесли сроки включения на 1 ноября 2022 года. И опять не ведутся работы по замене водонагревателя. «Вектор» не меняет, должны менять подрядчики «службы по капитальному ремонту», — пишет Сергей Тепышев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в управляющую компанию «Вектор», в администрацию города Тюмени, а также в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобной ситуации. Жители тюменского дома по адресу по адресу Ставропольская, 1В, который обслуживает УК «Вектор», были вынуждены жить без горячей воды четыре месяца. Тогда отмечалось, что это произошло из-за неисправности отопительного котла.

Жители многоквартирного дома вынуждены жить три месяца без горячей воды. По словам горожанина, в доме, расположенном по адресу Олимпийская, 32, должны были включить воду 1 октября, но перенесли сроки включения на следующий месяц. Дом по этому адресу обслуживает управляющая компания «Вектор». Об этом сообщает местный житель в социальных сетях. «Уважаемые руководители ООО «Вектор» и «служба по капитальному ремонту», уже три месяца нет горячей воды по улице Олимпийской, 32, обещали 01.10.2022 года. Но сегодня вода не предвидится, потому что перенесли сроки включения на 1 ноября 2022 года. И опять не ведутся работы по замене водонагревателя. «Вектор» не меняет, должны менять подрядчики «службы по капитальному ремонту», — пишет Сергей Тепышев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в управляющую компанию «Вектор», в администрацию города Тюмени, а также в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о подобной ситуации. Жители тюменского дома по адресу по адресу Ставропольская, 1В, который обслуживает УК «Вектор», были вынуждены жить без горячей воды четыре месяца. Тогда отмечалось, что это произошло из-за неисправности отопительного котла.