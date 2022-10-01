Советник НАТО: Запад попал в собственную ловушку, устроенную для России

02 октября 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

Самой пострадавшей стороной из-за планов США стала Украина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пытаясь подорвать Россию санкциями, Запад попал в собственную ловушку, а самой пострадавшей стороной этого плана стала Украина. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. По его мнению, конфликт на Украине был провоцирован США. «Нас не волнует Украина как таковая. Изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций», — отметил Бо в интервью Grayzone. Однако главная проблема, подчеркнул он, что санкции не работают, а США попали в собственную ловушку. По планам Вашингтона, боевые действия должны были измотать Россию и закончиться очень быстро. Но эти расчеты не оправдались. «Новые и новые санкции против России безрезультатны. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно», — отметил Бо. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со сторону киевского режима и националистов. 30 сентября освобожденные территории Донбасса. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. В связи со спецоперацией США и страны Запада начали вводить в отношении России беспрецедентные по масштабу санкции.

Пытаясь подорвать Россию санкциями, Запад попал в собственную ловушку, а самой пострадавшей стороной этого плана стала Украина. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. По его мнению, конфликт на Украине был провоцирован США. «Нас не волнует Украина как таковая. Изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций», — отметил Бо в интервью Grayzone. Однако главная проблема, подчеркнул он, что санкции не работают, а США попали в собственную ловушку. По планам Вашингтона, боевые действия должны были измотать Россию и закончиться очень быстро. Но эти расчеты не оправдались. «Новые и новые санкции против России безрезультатны. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно», — отметил Бо. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со сторону киевского режима и националистов. 30 сентября освобожденные территории Донбасса. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. В связи со спецоперацией США и страны Запада начали вводить в отношении России беспрецедентные по масштабу санкции.