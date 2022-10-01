Третья группа из порядка 100 мобилизованных отравлена в воскресенье утром из Ашинского района Челябинской области. Их провожали родственники, местные власти и общественники, сообщает газета «Стальная искра».
«Нашей стране нужна помощь. Желаю всем с честью и достоинством выполнить свой долг. Берегите себя и возвращайтесь домой!», — обратился к мобилизованным глава Ашинского района Вадим Сергеев.
Мобилизованные получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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