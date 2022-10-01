В Ашинском районе проводили третью группу из 100 мобилизованных. Видео

02 октября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мобилизованным вручили спальные мешки и теплую одежду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Третья группа из порядка 100 мобилизованных отравлена в воскресенье утром из Ашинского района Челябинской области. Их провожали родственники, местные власти и общественники, сообщает газета «Стальная искра». «Нашей стране нужна помощь. Желаю всем с честью и достоинством выполнить свой долг. Берегите себя и возвращайтесь домой!», — обратился к мобилизованным глава Ашинского района Вадим Сергеев. Мобилизованные получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Третья группа из порядка 100 мобилизованных отравлена в воскресенье утром из Ашинского района Челябинской области. Их провожали родственники, местные власти и общественники, сообщает газета «Стальная искра». «Нашей стране нужна помощь. Желаю всем с честью и достоинством выполнить свой долг. Берегите себя и возвращайтесь домой!», — обратился к мобилизованным глава Ашинского района Вадим Сергеев. Мобилизованные получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.