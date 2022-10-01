01 октября 2022
30 сентября 2022

В Ашинском районе проводили третью группу из 100 мобилизованных. Видео

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Мобилизация. Магнитогорск, проводы, мобилизация
Мобилизованным вручили спальные мешки и теплую одежду Фото:
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Мобилизация в России

Третья группа из порядка 100 мобилизованных отравлена в воскресенье утром из Ашинского района Челябинской области. Их провожали родственники, местные власти и общественники, сообщает газета «Стальная искра».

«Нашей стране нужна помощь. Желаю всем с честью и достоинством выполнить свой долг. Берегите себя и возвращайтесь домой!», — обратился к мобилизованным глава Ашинского района Вадим Сергеев.

Мобилизованные получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Третья группа из порядка 100 мобилизованных отравлена в воскресенье утром из Ашинского района Челябинской области. Их провожали родственники, местные власти и общественники, сообщает газета «Стальная искра». «Нашей стране нужна помощь. Желаю всем с честью и достоинством выполнить свой долг. Берегите себя и возвращайтесь домой!», — обратился к мобилизованным глава Ашинского района Вадим Сергеев. Мобилизованные получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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