Путин потребовал не призывать россиян без военного опыта

Путин призвал исправить ошибки мобилизации и не допускать их

29 сентября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники впредь не допускали ошибок при мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и пообещал разобраться во всех случаях нарушений потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь. «Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно. Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки», — заявил президент РФ в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что некоторые военкомы и чиновники доходят до абсурда в погоне за выполнение плана по частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и пообещал разобраться во всех случаях нарушений потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь. «Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно. Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки», — заявил президент РФ в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что некоторые военкомы и чиновники доходят до абсурда в погоне за выполнение плана по частичной мобилизации.