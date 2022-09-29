Путин потребовал не призывать россиян без военного опыта

Путин призвал исправить ошибки мобилизации и не допускать их
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники впредь не допускали ошибок при мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и пообещал разобраться во всех случаях нарушений потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь.

«Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно. Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки», — заявил президент РФ в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что некоторые военкомы и чиновники доходят до абсурда в погоне за выполнение плана по частичной мобилизации.

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Президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и пообещал разобраться во всех случаях нарушений потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь. «Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно. Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки», — заявил президент РФ в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Приказ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Власти подчеркивали, что в РФ планируется призвать 300 тысяч человек. Точное число мобилизованных для спецоперации по каждому региону не раскрывается. В некоторых субъектах федерации жители сталкиваются с ошибками во время частичной мобилизации. Военкомы объясняют это тем, что не всегда обладают актуальными данными о гражданах. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что некоторые военкомы и чиновники доходят до абсурда в погоне за выполнение плана по частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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