01 октября 2022
30 сентября 2022

В Пермском крае пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС

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Сотрудник ДПС отказался брать взятку Фото:

Житель Пермского края, будучи пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.

«Желая избежать административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, подозреваемый неоднократно предлагал сотруднику ДПС взятку больше 25 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Но сотрудник полиции отказался брать взятку и сообщил о совершенном преступлении в следственные органы.

Против 34-летнего жителя Пермского края возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ «приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». На данный момент ведется сбор доказательств.

Ранее в Березниках Пермского края на взятке попался таможенный инспектор. Он за взятку проставлял печати в документах и этим обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.

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Житель Пермского края, будучи пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «Желая избежать административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, подозреваемый неоднократно предлагал сотруднику ДПС взятку больше 25 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Но сотрудник полиции отказался брать взятку и сообщил о совершенном преступлении в следственные органы. Против 34-летнего жителя Пермского края возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ «приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». На данный момент ведется сбор доказательств. Ранее в Березниках Пермского края на взятке попался таможенный инспектор. Он за взятку проставлял печати в документах и этим обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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