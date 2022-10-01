В Пермском крае пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС

Житель Пермского края, будучи пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.
«Желая избежать административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, подозреваемый неоднократно предлагал сотруднику ДПС взятку больше 25 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Но сотрудник полиции отказался брать взятку и сообщил о совершенном преступлении в следственные органы.
Против 34-летнего жителя Пермского края возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ «приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». На данный момент ведется сбор доказательств.
Ранее в Березниках Пермского края на взятке попался таможенный инспектор. Он за взятку проставлял печати в документах и этим обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.
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