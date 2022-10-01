В Пермском крае пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС

02 октября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Сотрудник ДПС отказался брать взятку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Пермского края, будучи пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «Желая избежать административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, подозреваемый неоднократно предлагал сотруднику ДПС взятку больше 25 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Но сотрудник полиции отказался брать взятку и сообщил о совершенном преступлении в следственные органы. Против 34-летнего жителя Пермского края возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ «приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». На данный момент ведется сбор доказательств. Ранее в Березниках Пермского края на взятке попался таможенный инспектор. Он за взятку проставлял печати в документах и этим обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.

Житель Пермского края, будучи пьяным за рулем, пытался дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю. «Желая избежать административную ответственность за вождение в нетрезвом виде, подозреваемый неоднократно предлагал сотруднику ДПС взятку больше 25 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве. Но сотрудник полиции отказался брать взятку и сообщил о совершенном преступлении в следственные органы. Против 34-летнего жителя Пермского края возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ «приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». На данный момент ведется сбор доказательств. Ранее в Березниках Пермского края на взятке попался таможенный инспектор. Он за взятку проставлял печати в документах и этим обеспечивал прохождение отправляемых за рубеж пиломатериалов и древесины через зону таможенного контроля в максимально короткие сроки.