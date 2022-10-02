Финансовый аналитик Голубовский: США ведут гибридную войну с Евросоюзом

02 октября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

По словам аналитика, США ведет с Европой гибридную войну, чему поспособствовал взрыв «Северных потоков» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Атака на «Северные потоки» может являться составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Об этом рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. «Соединенные Штаты и Польша, честно говоря, это и есть наиболее вероятные заказчики. Тем более, как я понимаю, у США есть все возможности для проведения подобных операций. Вряд ли это могла быть Россия, так как зачем ей было бы взрывать трубу, когда она просто могла бы ее перекрыть <…> Сейчас мы наблюдаем гибридную войну между Америкой и Евросоюзом <…> Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ», — уточняет аналитик в интервью Ридус. По его словам, в мире в настоящий момент происходят события уровня третьей мировой войны. Взрывы на «Северных потоках» — прецедент. Это станет первый шагом к тому, чтобы и в дальнейшем наносить удары по инфраструктурам стран, отметил аналитик. Голубовский предполагает, что, с экономической точки зрения, сейчас идет война США против Европы, а не России. «Результат ее сведется к тому, что ЕС погрузится в глубочайший кризис, и уже можно видеть начало миграции бизнесов из Европы в Америку», — пояснил он. Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор обвинил США и Британию во взрывах на «Северных потоках». В том, что эти страны явные подозреваемые, согласен и главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Обозреватель журнала National Review Антонио Райт уверен, что при причастности американской стороны ко взрывам Россия может открыть ответный огонь, пишет RT. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — саботаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атака на «Северные потоки» может являться составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Об этом рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. «Соединенные Штаты и Польша, честно говоря, это и есть наиболее вероятные заказчики. Тем более, как я понимаю, у США есть все возможности для проведения подобных операций. Вряд ли это могла быть Россия, так как зачем ей было бы взрывать трубу, когда она просто могла бы ее перекрыть <…> Сейчас мы наблюдаем гибридную войну между Америкой и Евросоюзом <…> Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ», — уточняет аналитик в интервью Ридус. По его словам, в мире в настоящий момент происходят события уровня третьей мировой войны. Взрывы на «Северных потоках» — прецедент. Это станет первый шагом к тому, чтобы и в дальнейшем наносить удары по инфраструктурам стран, отметил аналитик. Голубовский предполагает, что, с экономической точки зрения, сейчас идет война США против Европы, а не России. «Результат ее сведется к тому, что ЕС погрузится в глубочайший кризис, и уже можно видеть начало миграции бизнесов из Европы в Америку», — пояснил он. Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор обвинил США и Британию во взрывах на «Северных потоках». В том, что эти страны явные подозреваемые, согласен и главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Обозреватель журнала National Review Антонио Райт уверен, что при причастности американской стороны ко взрывам Россия может открыть ответный огонь, пишет RT. Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на «Северном потоке» 26 сентября. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — саботаж.