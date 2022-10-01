Полковник запаса: подорвать «Северные потоки» могли только две страны НАТО

Игорь Коротченко: подорвать «Северные потоки» могли только США или Великобритания

01 октября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

По словам Игоря Коротченко, к взрывам «Северных потоков» могут быть причастны США и Великобритания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Подорвать трубопроводы «Северные потоки» могли только две страны НАТО — Великобритания и США. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Водолазы не могли бы выполнить» такую операцию на глубине более 100 м, и какая-то активность в районе проведения этого теракта, безусловно, была бы зафиксирована. <…> Подобные мероприятия могут выполнять лишь две страны НАТО — Великобритания и США, потому что у них имеется соответствующие оборудование, технологии и кадры», — пояснил Коротченко. Его слова приводит argumenti.ru. Также эксперт отметил, что дать возможность РФ починить трубопроводы не дадут, так как это требует снятия санкционных ограничений. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия.

Подорвать трубопроводы «Северные потоки» могли только две страны НАТО — Великобритания и США. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Водолазы не могли бы выполнить» такую операцию на глубине более 100 м, и какая-то активность в районе проведения этого теракта, безусловно, была бы зафиксирована. <…> Подобные мероприятия могут выполнять лишь две страны НАТО — Великобритания и США, потому что у них имеется соответствующие оборудование, технологии и кадры», — пояснил Коротченко. Его слова приводит argumenti.ru. Также эксперт отметил, что дать возможность РФ починить трубопроводы не дадут, так как это требует снятия санкционных ограничений. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия.